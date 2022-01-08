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Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti Açıklaması

08.01.2022 11:56
Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukları boş zamanlarda, bilmediklerini öğrenmeleri için camilere davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocukları boş zamanlarda, bilmediklerini öğrenmeleri için camilere davet etti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Tepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Kur'an kursu, cami, çok amaçlı salon ve lojmanın yer aldığı Sarıkamış Müftülük Külliyesi'nin açılışında, Kur'an-ı Kerim okundu.

Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada, müftülüklerin Mescid-i Nebevi'nin şubeleri olduğunu söyledi.

Hazreti Peygamberin diyanet hizmetlerini Mescid-i Nebevi'den yönettiğini ifade eden Erbaş, şöyle konuştu:

"Bugün 81 il 922 ilçede diyanet hizmetlerini, Kur'an kursları ve camilerdeki 150 bin civarındaki din görevlisiyle yürütüyoruz. Ülkemizde her yerde, her köyde, her bölgede mezraya varıncaya kadar, milletimizin yanında olan bir kurumuz. Doğumundan ölümüne kadar hatta öldükten sonra da insanlarımızın duasıyla, okumasıyla onların ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyup bağışlama şeklinde hocalarımız hep insanımızın yanında ve yanında olmaya devam edeceğiz."

"Camiler sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda mektep ve medrese"

Erbaş, ülkedeki 90 bin caminin sadece ibadet edilen yer değil, aynı zamanda mektep ve bir medrese olduğunu belirterek, camilerdeki hocaların cami dersleri yaptığına işaret etti.

Gittiği her yerde cemaati cami derslerine davet ettiğini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okula gitmedikleri zamanlarda, hafta sonlarında camilerimize gelsinler, bilmediklerini öğrensinler. İslam, ilim, irfan, bilgi ve hikmet üzere medeniyetini kurmuş bir dindir. Bilimden, insandan, bilgiden ve hikmetten yoksul olduğumuz zaman geri kalırız. Maddi ve manevi olarak ilerleyemeyiz. İşte bu şehitler diyarı, bundan 107 yıl önce binlerce dedemizin şehit olduğu bu topraklarda medeniyetimizin unsurlarına ne kadar çok sahip çıkarsak o kadar çok rabbimizin rızasına uygun işler yapmış oluruz."

Bedir'den bugüne vatan, bayrak, ezan ve namus için canını veren şehitlere rahmet dileyen Erbaş, gaziler için de sağlıklı uzun ömürler temenni etti

İlçe Kaymakamı Doğan Kemelek, AK Parti Kars milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan ile İl Müftüsü Yusuf Eviş'in konuşma yaptığı programının ardından külliyenin yapımına desteklerinden dolayı esnaflara plaket verildi.

Erbaş ve beraberindekiler, kurdele kesilerek açılışı yapılan külliyeyi inceledi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Hisarcık, Asker, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocukları boş zamanlarında camilere davet etti Açıklaması - Son Dakika
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