Son Dakika | Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Son Dakika

Son Dakika | Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor

13.12.2020 11:17
Son Dakika | Doğu Akdeniz'de

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun kullandığı bulvar, cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, denetim yaptı.

Adana'da, mahalle bekçileri ve bazı hayvanseverlerin park ve sokaklardaki kuşları besleyerek yem bıraktığı görüldü.

Mersin

Mersin'de kentin en hareketli noktalarından Gazi Mustafa Kemal ve Adnan Menderes bulvarlarında sessizlik devam etti.

Sahil bandındaki oturma grupları ve yürüyüş parkurlarında sakinlik gözlemlenirken, Beşiktaş ve Mersin İdmanyurdu meydanları boş kaldı.

Mersin merkez ile Erdemli ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokak hayvanlarına aç kalmamaları için mama dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 171 kedi ve köpek besleme odağı ve hayvan bakım merkezlerindeki canlara mama ulaştırdı.

Serçe, kumru ve güvercinler için de belli noktalara yem ve su bırakan ekipler, yaralı hayvanların bakımını da sürdürdü.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile belediyeye bağlı Limon Çiçeği ekipleri de kısıtlama gününde sahil bandındaki sokak hayvanlarını besledi.

Tollu, gazetecilere, ekiplerin düzenli olarak sokak hayvanlarına mama bıraktığını belirterek, nerede bir canlı varsa orada olmanın gayreti içerisinde olduklarını kaydetti.

-Hatay

Hatay'da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uydu.

Antakya'da yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray ve Adnan Menderes caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimler yaptı. Ekipler dışarıda olan araç ve vatandaşları durdurarak izin belgelerini kontrol etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşların yoğun bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarlarının tenha olduğu görüldü.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da boş kaldı.

Osmaniye, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Doğu Akdeniz'de 'kısıtlama' sessizliği devam ediyor - Son Dakika


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