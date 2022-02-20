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Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi

20.02.2022 10:46

Son dakika haberlerine göre Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi Yoğun kar, Eğirdir Gölü'ne can suyu oldu Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde son zamanlarda etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi

Yoğun kar, Eğirdir Gölü'ne can suyu oldu

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde son zamanlarda etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından su seviyesi yükselmeye devam ediyor.

"Yedi renkli göl" olarak bilinen, doğal güzelliğiyle çok sayıda ziyaretçi çeken ve son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Eğirdir Gölü'ne son yağışlar adeta can suyu oldu. Eğirdir Gölü'nün su kotu, Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Eğirdir Müdürlüğü tarafından bugün Eğirdir Limanında yapılan ölçümleme sonucu 915.34 metre olarak belirlendi. 11 Şubat 2022 tarihinde yapılan ölçümlemede 915.26 olan Eğirdir Gölü su kotu bir hafta içerisinde 8 santim daha yükselerek 915.34 metre seviyesine ulaştı. Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Eğirdir Müdürü Süleyman Can, ölçümleme sonucu yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce yine bugün ölçümümüzü gerçekleştirmiştik. O zaman gölümüz buz tutmuş vaziyetteydi. Şu an da buzlar çözülmüş vaziyette. Bugün tekrar ölçümümüzü gerçekleştirdik. Geçen haftayla bu hafta arasında yaklaşık olarak 8 santimetre bir yükseliş meydana gelmiş. 11 Şubat 2022 günü yapmış olduğumuz ölçümde 915.26 metre göl kotumuz mevcut iken bugün itibariyle 915.34 santimetreye ulaşmış durumdayız. Yaptığımız gözlemlerde taban sularının yavaş yavaş dolmaya başladığını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte gölün daha hızlı yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Bir hafta içinde 8 santimetre bir yükseliş meydana geldi. Toplamda 41 santimetreye ulaştık. İnşallah geçen yılki en yüksek seviyemiz olan 915.88'e ulaşıp, geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Dağlardaki karların erimesi ve taban sularının göle yavaş yavaş gelmeye başlaması ile göl seviyesinin yükseleceğini umut ediyoruz" dedi.

Eğirdir gölü su kotu geçen yıl 19 Şubat 2021 tarihinde 915.83 metre idi. Gölün su kotunun geçen yıla oranla hala 49 santim daha düşük seviyede olduğu öğrenildi.

Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi
Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi
Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi

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Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi Vuslat Derneği, vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı Vuslat Derneği, vefat eden futbolcu Ahmet Çalık için su kuyusu yaptırdı Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi Son dakika haber: Beyşehir Gölü beyaz gelinliğini giydi

Eğirdir, Türkiye, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eğirdir Gölü su seviyesi bir hafta içinde 8 santim yükseldi - Son Dakika


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