Son dakika ekonomi: Kastamonu'nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank'a sunulacak - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Kastamonu'nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank'a sunulacak

Son dakika ekonomi haberine göre KGF destekli kredilerin ötelenmesi talebinde bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 5. Bölge Teşvik Sistemini Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a sunulacağını kaydetti.

Son dakika ekonomi: Kastamonu'nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank'a sunulacak, System.String[]

KGF destekli kredilerin ötelenmesi talebinde bulunan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, 5. Bölge Teşvik Sistemini Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a sunulacağını kaydetti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB Yönetim Kurulu Üyelerin de katılımlarıyla Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısı video konferans ile yapıldı. Konsey üyesi Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, toplantıda söz alarak pandemi döneminde çekilen KGF destekli kredilerin ötelenmesini talep ederek, kısa çalışma ödeneklerinin de en az 2021 Nisan ayına kadar uzatılmasını ve Kastamonu Üniversitesi ile diğer üniversitelerin açılmamasının özellikle hizmet sektöründe telafisi güç olumsuzluklar oluşturduğunu ve acil önlem alınması gerektiğini ifade etti. Başkan Fındıkoğlu, Kastamonu'nun Yatırım Teşvik Sisteminde iki sınır komşu Sinop ve Çankırı gibi il bazında 5. Bölge Teşvik Sisteminden yararlanmak istediğini belirtti.

KATSO Başkanı Fındıkoğlu tarafından dile getirilen ifadelerin ülkenin ortak sorunları olduğunu ve çözüme kavuşturmak için gereken çalışmaları yapacaklarını söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu ise, Teşvik Sistemi ile ilgili olan talebi ise yazılı olarak istedi ve bizzat Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile görüşeceğini kaydetti. - KASTAMONU

Mustafa Varank, Kastamonu, Türkiye, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Kastamonu'nun 5. Bölge Teşvik Sistemi Bakan Varank'a sunulacak - Son Dakika Ekonomi

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