Son Dakika | Elazığ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son Dakika | Elazığ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı

27.06.2022 11:19
Son Dakika | Elazığ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sürdüğü çalışma neticesinde 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışmalar sürüyor. Yürütülen çalışmalar sırasında il merkezinde şüphe üzerine durdurulan araç ve şahıslarda yapılan aramalarda 2 parça halinde 977 gram Kubar Esrar maddesi ile 2,8 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine S.Ç. (30), M.B.Ö. (25), U.S. (31) ve Y.Ç. (28) gözaltın alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Elazığ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Elazığ'da polis uyuşturucuya geçit vermiyor: 4 gözaltı - Son Dakika
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