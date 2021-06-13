Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim - Son Dakika

NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e seyahati öncesi basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Biden ile yapacağı görüşmeyle ilgili de bilgi veren Erdoğan, "Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş. 24 Nisan yaklaşımları bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim. İnşallah 24 Nisan'ı unutturacak adımlar atarız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Afrin'deki hastaneye terör saldırısı PKK/ YPG'nin nasıl kalleş bir örgüt olduğunu göstermiştir. Döktükleri her damla kanın hesabını o alçaklardan soracağız.

"KRİTİK SORUMLULUKLAR ÜSTLENİYORUZ"

NATO müttefiki olarak kritik sorumluluklar üstleniyoruz. Ülkemize yönelik tehditler karşısında dayanışma beklediğimizi ifade edeceğiz. Biz kendi sınırlarımızı korurken NATO'nun sınırlarını da koruyoruz.

"TÜRKİYE RASTGELE BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Biden ile ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk görüşmemiz olacak. Türkiye-ABD ilişkilerini masaya yatırmamız gerekiyor. Görüşme alanımız çok geniş, 24 Nisan (Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak kabul etmesi) bizim için çok olumsuzdu. Bunu gündeme getirmeden geçmemiz doğru değildi. Türkiye rastgele bir ülke değildir. Türkiye ABD ile NATO'da müttefik bir ülke. İki müttefikin NATO ile uzaktan yakından alakası olmayan Ermeniler konusunda bize karşı bir yaklaşıma girmesi bizi rahatsız etmiştir. Bunu hatırlatmadan geçmek mümkün değil. F-35 konusunda Türkiye maalesef ahdini yerine getirdiği halde, ahdini yerine getirmeyen bir ABD vardır. Ödemelerini yapmış bir Türkiye var. Ciddi manada parça alma işlemini Türkiye'den yaptıkları halde, 700 750 civarında parçayı veren Türkiye var. 5 F-35 verilmiştir, bu f-45'lere el koymak suretiyle gönderilmemiştir.

"SÜRECİ DEVAM ETTİRECEK GÜVENİLİR TEK ÜLKE TÜRKİYE"

Bu arada Patriot'lar var. Biz de Rusya ile anlaşmaya gitmek suretiyle S400'leri aldık. Neyi yaparızı ikili görüşmede masaya yatırmakta fayda var. Derdimiz, beklentimiz NATO'nun birlik ve beraberliğine güç katacak, 'ama'sız ve 'fakat'sız bir yaklaşımı ABD'den görmektir. NATO'dan ülkemizin güvenlik hassasiyetlerini dikkate almasını bekliyoruz. ABD malum Afganistan'ı terk etmenin hazırlığı içinde. Oradaki süreci devam ettirecek güvenilir tek ülke malum Türkiye. Bu konuda arkadaşlarımız muhataplarına gereken cevabı verdiler. Onlar da bundan mutlular. NATO Genel Sekreteri ile de görüşeceğiz. Bu süreçte Soltenberg olumlu yaklaşımda olmuş bir dostumuzdur. bu süreci devam ettiren bir dosttur. Ne gibi adımlar atarızı görüşme imkanımız olacak.

"MERKEZ BANKASI'NIN DÖVİZ REZERVİ 100 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Şu anda MB'nin döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumdayız. Ülkelerin kendi yerel paraları ile ticaretleri ve para takası anlaşması ile gerçekleşiyor. Yakın zamanda Çin'le önemli bir anlaşmayı yaptık. Daha önce Çin'le 2.4 milyar dolarlık swap anlaşmamız vardı. bu rakamı 3.6 milyar dolarlık bir anlaşmayla toplamda 6 milyar dolara çıkarmış olduk. Bu Türkiye'nin sıçraması oldu.

MÜSİLAJ İLE MÜCADELEDE SON DURUM

Dün akşam genelgeyi yayınladık. Marmara Denizi Eylem Koordinasyon Kurulu'nu kurduk. İki gün önce de YÖK'ün organizesi ile hocalarımızla bir araya geldik. Şu anda 77 noktada 1700 metreküp müsilaj temizlenmiş vaziyette. Yoğun bir çalışma devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışmalar devam edecek. Müsilajın incelemeler neticesindeki durumuna göre gübre olmaya müsaitse gübre olarak kullanılabilir. Bunların kararını kurulan ekipler verecek. Mesele burada oluşturmuş olduğumuz kurulun yapacağı hassas çalışmalar neticesinde verilecektir. Biraz zaman alacak ama bu işi inşallah başaracağız."