Son Dakika | Eski Muğla evleri beyaza büründü - Son Dakika

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı.



Menteşe ilçesindeki kentsel sit alanındaki Kiramettin, Camikebir, Balıbey, Karamehmet, Karşıyaka, Orta Mahalle, Hacı Rüstem, Müştakbey ve Şeyh mahallelerinde yaşayanlara 20 ton ücretsiz kireç dağıtıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Menteşe Belediyesi Başkanı Bahattin Gümüş, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirdikleri ücretsiz kireç dağıtımını bu yıl da tekrarladıklarını söyledi.



Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Gümüş, "Beyaz badana aynı zamanda şehrimizin temizliğini de gösteriyor. Bu konuda vatandaşlarımız da çok duyarlı. Vatandaşlarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz de Menteşe Belediyesi olarak bu geleneği sürdürüyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Gümüş, daha sonra mahalle sakinleriyle badana yaptı.