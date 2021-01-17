Son Dakika | Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
17.01.2021 10:01
Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadeleye ilişkin Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Eskişehir'de sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kentin en yoğun bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.
Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların bulunduğu görüldü.
Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.
Son Dakika İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında Kısa sürede büyüyen yangının kasıtlı olduğunu savunan komşu: Papağanlarıma zarar gelirse hesaplaşırız Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Bunu da gördük! Çin'de dondurmalardan alınan numunelerde koronavirüs tespit edildi Malatya'da dini nikahlı çift, boğazları kesilmiş halde ölü bulundu Bolu, eksi 21,8 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı