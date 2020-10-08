Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "altın çocukları" tutuklandı - Son Dakika

Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "altın çocukları" tutuklandı

08.10.2020 23:13

Ankara'da saklandıkları hücre evinde yakalanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "altın çocuklar" olarak gördüğü eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının örgütün "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.

FETÖ'NÜN "ALTIN ÇOCUKLAR" YAKAYI ELE VERDİ

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner, Etimesgut ilçesindeki hücre evinde yakalandı.

Şüphelilerin, yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca hücre evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları eve yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. İki eski emniyet müdürü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün altın çocukları tutuklandı
FETÖ'nün "altın çocukları" hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Hüsrev Salmaner, Cemil Ceylan, Etimesgut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hücre evinde yakalanan FETÖ'nün 'altın çocukları' tutuklandı - Son Dakika

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