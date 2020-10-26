Filyasyon görevlisi kılığına giren polis, hırsızlık zanlısını yakaladı - Son Dakika

Beşiktaş'ta filyasyon ekiplerinin kullandığı özel kıyafeti giyen polis, hırsızlık zanlısı 1 kişiyi evinde yakaladı.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 4 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve sürekli adres değiştirdiği tespit eden zanlıyı filyasyon görevlisi kıyafeti giyerek yakaladı.
Sağlık çalışanlarının evine ilaç getirdiğini zanneden ve ardından gözaltına alınan H.B'nin ilçedeki 4 hırsızlık olayına karıştığı, emniyette 32 farklı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
- Kaynak: AA
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