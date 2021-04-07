Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4 - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4

07.04.2021 21:05
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4, System.String[]

STAT: AntalyaHAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk.81 Omar İmeri), Ufuk Akyol (Dk.46 Naldo), Sidney Sam (Dk.

STAT: Antalya

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Abdullah Bora Özkara, Mehmet KısalFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik (Dk.81 Omar İmeri), Ufuk Akyol (Dk.46 Naldo), Sidney Sam (Dk.70 Serdar Gürler), Fredy, Amilton, PodolskiDEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal - Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Isaac (Dk.80 Claudemir), Fajr, Boyd (Dk.70 Erdoğan Yeşilyurt), Hakan Arslan, Gradel (Dk.90 Kone), Yatabare (Dk.80 Kayode)GOLLER: Dk.27 (P), Dk.67 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.1-Dk.36 Boyd, Dk.47 Yatabare, Dk.90+3 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Amilton, Fredy (Fraport TAV Antalyaspor) - Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ali Şaşal (Demir Grup Sivasspor)SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Antalya'da oynanan maçta Demir Grup Sivasspor, Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 yendi.1'inci dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza alanına ortasında hareketlenen Boyd'un arka direkte vuruşunda top kalecinin sağından ağlara gitti: 0-1.6'ncı dakikada Ufuk Akyol'a yapılan faul sonrasında Antalyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza alanı dışında, kaleyi karşıdan gören noktadan Eren Albayrak'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti.22'nci dakikada Fraport TAV Antalyaspor sağ kanattan atak geliştirdi. Doğukan Sinik ceza alanına girdiği anda Camara tarafından düşürüldü. Pozisyona önce 'devam' kararı veren hakem Özgür Yankaya, ardından VAR hakeminin uyarısı ile pozisyonu bir kez de saha kenarındaki ekrandan izledi ve penaltı kararı verdi.27'nci dakikada penaltıyı kullanan Fredy'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.36'ncı dakikada Ahmet Oğuz'un taç atışından ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Boyd, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 1-2.45+4'üncü dakikada Gradel kaleci ile karşı karşıya kaldı. Altıpas üzerinden vuruşunda Boffin gole izin vermedi.İlk yarı Demir Grup Sivasspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile kapandı.47'nci dakika Gradel sol kanattan topu ceza alanındaki Fajr ile buluşturdu. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu sonrası kale önündeki Yatabare'nin kafa vuruşunda top kalecinin solundan ağlara gitti: 1-3.49'uncu dakikada Doğukan Sinik sağ kanattan topu rakip ceza alanına gönderdi. Podolski'nin kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal mutlak golü önledi.58'inci dakikada Gradel-Yatabare paslaşması sonrasında topla rakip ceza alanına giren Gradel kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Boffin topu kornere gönderdi.67'nci dakikada Fredy'nin ceza alanı dışından sert şutu kaleci Ali Şaşal'ın bakışları arasında sol köşeye gitti: 2-3.70'inci dakikada Amilton'un pasında ceza alanı içinde topla buluşan Podolski'nin vuruşu kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesi ile kornere çıktı.74'üncü dakikada ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan Serdar Gürler'in sert şutu kaleci Ali Şaşal'da kaldı.88'inci dakikada Gradel sol çaprazdan topu ceza alanına ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kale önünde yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Boffin'in müdahalesi ile oyun alanına geri döndü.90+3'üncü dakikada Kone'nin pasında topla ceza alanında buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşu gol oldu: 2-4.Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.

- Antalya

Özgür Yankaya, Doğukan Sinik, Bora Füzesi, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 2-4 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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