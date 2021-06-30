Galatasaray ve Fatih Terim'e yönelik küfürlü tezahürata dava - Son Dakika

Kadıköy'de 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında Galatasaray ve teknik direktör Fatih Terim'e yönelik küfür içeren tezahüratta bulunan Fenerbahçe taraftarı hakkında dava açıldı.

Kadıköy'de Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe- Galatasaray maçı sırasında Galatasaray ve teknik direktör Fatih Terim'e yönelik küfür ve hakaret içeren tezahüratta bulunan Fenerbahçe taraftarı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Spor Kulübü taraftarı olan şüpheli Timur C.S.'nin 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe Futbol Takımı ile Galatasaray Futbol Takımı arasındaki futbol müsabakasını izlemek için seyir alanında bulunduğu anlatıldı. Stadyumda Galatasaray'a yönelik küfürlü tezahüratta bulunduğu, ayrıca bu tezahüratı sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı belirtildi.

Şüphelinin usulüne uygun yapılan ön ödeme tebliğine rağmen ön ödeme gereklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği kaydedildi. Timur C.S.'nin ifadesinde, olay günü stadyumda çalan şarkıya eşlik ettiğini, ardından Galatasaray'a yönelik küfür içerikli tezahüratta bulunduğunu, bu anı sosyal medya hesabından paylaştığını, hesabının kapalı olduğunu, sadece takip eden arkadaşlarının gördüğünü söylediği aktarıldı. Arkadaşlarından birinin bu videoyu twitterda paylaştığını söyleyen şüpheli eyleminden dolayı pişman olduğunu beyan etti.

İddianamede, şüphelinin "hakaret içeren tezahürat" suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına çarptırılması istendi. Ayrıca, güvenlik tedbiri olarak şüphelinin 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanmasına karar verilmesi talep edildi. İddianamede gönderildiği Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(Gamze Erdemir/İHA)