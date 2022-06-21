Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

21.06.2022 16:35
Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesinde Kadir M. ile ağabeyi Cumali M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bu sırada Kadir M. evde bulunan pompalı tüfekle ağabeyi Cumali M'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Cumali M, kurtarılamadı.

Cumali M'nin cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı Kadir M'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika... 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü Son dakika... 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü Son dakika... Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü Son dakika... Gaziantep'te dehşet...16 yaşındaki çocuk, tartıştığı ağabeyini tüfekle öldürdü
Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

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