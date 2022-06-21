Bu sırada Kadir M. evde bulunan pompalı tüfekle ağabeyi Cumali M'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye sevk edilen Cumali M, kurtarılamadı.

Merkez Şahinbey ilçesi Narlıtepe Mahallesinde Kadir M. ile ağabeyi Cumali M. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Gaziantep'te kardeşi tarafından vurulan kişi öldü - Son Dakika

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