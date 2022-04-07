Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya yönelik "sosyal medya paylaşımı" davasına devam edildi - Son Dakika
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Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya yönelik "sosyal medya paylaşımı" davasına devam edildi

07.04.2022 10:44
Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya yönelik "sosyal medya paylaşımı" davasına devam edildi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılan...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yargılanması sürüyor.

İzmir 34. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Arda duruşmaya katılmadı.

Mahkeme hakimi, söz konusu sosyal medya profilinin Arda'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için Facebook'a yazılan yazıya cevap olarak "URL adresinin görülmediğinin" bildirildiğini ve kendilerinin de yeni bir URL adresini ilettiklerini söyledi.

Söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Gülşen Gezici, Facebook'un cevabının beklenmesine gerek olmadığını savundu.

Soruşturma aşamasında Facebook hesabının kapandığını belirten Gezici, "Hesap kapanmış olsa da oradaki güvenlik bölümünde sanığa ait telefon olduğu tespit edilmiştir. Yine sanığın partisindeki dava arkadaşları, tanık olarak dinlenmiştir ve tanıklar da bu paylaşımı gördüklerini söylemişlerdir. Eşi de beyanında paylaşımlardan birinin yapıldığını söylemişti. Tanık beyanlarından yola çıkılarak ara karardan dönülmesini ve sanığın cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Halil Arda'nın avukatı ve duruşma savcısı da Facebook'un cevabının beklenmesini talep ettiklerini söyledi.

Hakim, sanığa ait Facebook hesabına ilişkin kullanıcı ve erişim bilgilerinin temini aracılığıyla ABD'ye yazılan cevabın beklenmesine karar verip, duruşmayı 22 Eylül'e erteledi.

Dava süreci

2020 yılında Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımların yapıldığı iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Arda hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarını işlediği iddiasıyla dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Halil Arda, suçlamaları kabul etmemiş, iftira ve komploya maruz kaldığını savunmuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya yönelik sosyal medya paylaşımı davasına devam edildi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya yönelik 'sosyal medya paylaşımı' davasına devam edildi - Son Dakika


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