Son dakika genel: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina - Son Dakika

Son dakika genel: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina

Son dakika haberleri: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina Adalet Bakanlığı, anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında kalan çocuklarda ömür boyu silinmeyecek travmatik izler bırakan cezaevi koğuşu uygulamasına son verecek "Anne Çocuk Ünitesi" projesini hayata geçirdi.

Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina

ANKARA - Adalet Bakanlığı, anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında kalan çocuklarda ömür boyu silinmeyecek travmatik izler bırakan cezaevi koğuşu uygulamasına son verecek "Anne Çocuk Ünitesi" projesini hayata geçirdi. 0-6 yaş arasındaki çocuklu annelerin kalabileceği 5 bin 160 metrekare alana sahip binada, çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları oluşturuldu. Binada ayrıca çok amaçlı salon, sinema salonu ve çocuklara ders verilecek 2 oda bulunuyor.

Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında annesinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş grubu çocukların, sağlıklı bir şekilde hayata hazırlanmaları ve toplumdan dışlanmamaları için onların ve yanlarında kaldıkları annelerinin de özel gruplar olduğu gözetilerek pozitif ayrımcılık içeren özel uygulamalar geliştiriliyor. Bakanlık, Türkiye'deki mevcut kadın ceza infaz kurumları içerisindeki fiziki koşulların iyileştirilmesi için gerekli değişiklikleri yaparak psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişim uzmanları eşliğinde sadece çocuklu annelerin kalabileceği bir bina projelendirdi. Bu kapsamda çocuklarıyla birlikte kalan kadın hükümlü ve tutuklular için Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsü bünyesinde, Kadın Ceza İnfaz Kurumu ile Çocuk Ceza İnfaz Kurumu arasındaki boş arsaya ek bina inşa edildi.

5 bin 160 metrekare alana sahip olan bina, 6 üniteden oluşuyor. Her ünitede de 8 oda bulunuyor. Toplam 48 odalı binada, 48 anne çocuklarıyla birlikte kalacak. Binada çocuklar için açık ve kapalı oyun alanları oluşturuldu. Binada ayrıca çok amaçlı salon, sinema salonu ve çocuklara ders verilecek 2 oda bulunuyor. Türkiye'de ilk olan bu bina, yaklaşık bir hafta içinde faaliyete geçecek. Bakanlık, bu tip binaları diğer şehirlerdeki kadın ceza infaz kurumlarında da yaygınlaştırmayı planlıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Banu Demirci Altay, annelerin işledikleri suçlardan dolayı ceza infaz kurumda bulunmak zorunda olduklarını ancak çocukların masum olduğunu belirterek, "Biz çocuklarımızın masum olduğunu dikkate alarak ve ceza infaz kurumunun olumsuz koşullarının psikolojilerinde olumsuz etkiler oluşturmaması için uzun süredir araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız bu araştırmalara göre mevcut kadın ceza infaz kurumlarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi için değişiklikler yaptık. Anneleriyle kalan çocuklar için çocuk oyun alanları, kreş, ana okul imkanları oluşturduk. Aynı zamanda kurumda bulunan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı gibi sosyal uzmanlarımızla birlikte çocuklarımızı sürekli takip ettik. Onların bu süreçte zihinsel ve psikolojik gelişmelerini desteklemek amacıyla birçok faaliyetlerle onların sürekli takibini yaptık" diye konuştu.

İlerleyen süreçte anneleriyle birlikte kalan çocuklar için ayrı bir bina inşa etmenin doğru olacağına karar verdiklerini anlatan Altay, "Biz, bu binayı inşa ederken çocukların kendi evlerindeymiş gibi hissetmelerini istedik. Bu nedenle böyle sıcak ortamlar oluşturarak, buralarda ev sıcaklığı hissi vermek istedik. Bu projenin ilk örneği Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumudur. Bu bina 6 üniteden oluşmaktadır. Her ünitede de 8 oda bulunmakta. Odalar yaklaşık 18 metrekare büyüklüğünde olup, anne ile çocuğun tek başına o odada kalması amaçlanmıştır. Üniteler içinde çocuklarımız için hem kapalı oyun alanları hem de açık oyun alanları var. Aynı zamanda ortak yaşam alanı, çamaşır yıkama alanı, mutfak gibi bir çok imkanları da sunuyoruz. Projeye şu an içinde bulunduğumuz alanı da dahil ettik. İçinde bulunduğumuz alan çok amaçlı salon olarak geçiyor. Hem kreş olarak değerlendireceğiz hem de bu alanın ilerleyen bölümünde çocuk oyun alanları, psikologlarımızın çocuklar ve anneleriyle bireysel görüşme yapacağı odalar mevcut. Biz, burada çocuklarımızın ceza infaz kurumu ortamından uzaklaşarak daha iyi bir psikolojiyle buradan ayrılmaları ve topluma sağlıklı bir şekilde adapte olmaları için çalışmalar yürütüyoruz. En önem verdiğimiz alanlardan biri de bahçemiz. Yaklaşık 300 metrekarelik bir alandan oluşuyor. Bu alanda çocuklar, gün içinde bir çok faaliyetler yapacak ve oyuncaklarla birlikte vakitlerini verimli şekilde değerlendirebilecektir" şeklinde konuştu.

Altay, "Biz bu projeyi Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Çocuklarımız ve annelerimiz burada yaşamaya başlayacaklar. Daha sonra Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda aynı projenin inşasına başlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yeni yapacağımız kadın ceza infaz kurumları projelerine bu ek binayı dahil ettik" dedi.

Son dakika genel: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina

Çocuk, İnfaz, Anne, Ceza, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika genel: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak Parti Sözcüsü Öztrak'ın koronaya yakalandığı CHP'de Kılıçdaroğlu'nun test sonucu belli oldu Yunanistan'dan bir provokasyon daha! Meis'ten sonra Karaada'ya da asker çıkardılar Şeyma'yı öldüren babaya, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Fenerbahçe, borsada 5 milyar TL değerine ulaşan ilk Türk kulübü oldu Dolandırıcılar, yemek siparişi verip kuryeleri tuzaklarına düşürüyor Mısır'da bir kişinin midesinden 6 bin 500 Mısır lirası çıktı Cem Yılmaz'ın ağabeyinin PTT'ye sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Vatandaşlardan destek mesajı yağdı Milli futbolcu Umut Meraş, Fransız ekibi Le Havre'den ayrılmak istiyor Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Mühendis genç kız otel odasında dehşeti yaşadı! Uyandığında yatağında tanımadığı bir adam vardı Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı Oğlunun düğününde kalp krizi geçiren babayı yaşatma çabaları sonuçsuz kaldı
Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı Seminere katılan eğitimcinin koronavirüs testi pozitif çıkınca 32 öğretmen karantinaya alındı         
15:14
Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur         
15:07
Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı Boyu 65 metre, ağırlığı 18 ton! Türbin kanadı koca koca binaların arasından böyle taşındı         
15:02
Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık         
14:52
Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci         
14:44
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor         
14:40
Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu         
14:28
Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
14:17
Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi         
14:10
Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti         
14:05
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak         
13:01
Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı Cinsel saldırı sonucu hamile kalan genç kızın kürtaj talebinin reddedilmesi hak ihlali sayıldı         
12:53
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstem Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak F.Bahçe istediği golcülerle anlaşamazsa, Papiss Cisse'ye imza attıracak         
10:01
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım Galatasaray'ın transfer gündemindeki Nainggolan'ın kanserle mücadele eden eşinden duygusal paylaşım         
19:47
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 19:14:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika genel: Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklu anneler için özel bina - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei