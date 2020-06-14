Son dakika güncel: Muğla'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Son dakika güncel: Muğla'da hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde hafif ticari aracın traktörle çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı. Yusuf Şahin idaresindeki 48 ADR 664 plakalı traktör, Muğla-Yatağan kara yolu Madenler mevkisinde Mehmet Gürsoy'un kullandığı 48 YN 337 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç orta refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şahin ve Gürsoy, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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