Son dakika güncel: Taşova 'Demokrasi Nöbeti'nde buluştu - Son Dakika

Son dakika güncel: Taşova 'Demokrasi Nöbeti'nde buluştu

Bir son dakika haberine göre Amasya'nın Taşova ilçesinde, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde vatandaşlar Taşova Şehir Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti'nde buluştu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin dördüncü yıldönümünde vatandaşlar Taşova Şehir Meydanı'nda 'Demokrasi Nöbeti'nde buluştu.

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Taşova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Taşova Şehir Meydanı'nda anma etkinliği düzenlendi. Taşova Şehir Meydanı'nda yüzlerce kişi korona virüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitleri andı.

Taşova Şehir Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi Nöbeti öncesinde alan belediye ekiplerince dezenfekte edilirken, alana gelen vatandaşların ateşleri ölçüldü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Demokrasi Nöbeti, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Gençlik Merkezinin düzenlemiş olduğu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi. Sanatçı Orhan Türkoğlu ve müzisyen arkadaşlarının vatan ve kahramanlık türküleri seslendirdiği gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dev ekranda canlı olarak yayınlandı.

Programda konuşan Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik ve Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 15 Temmuz'un hür iradesini asla başkalarına teslim etmeyen, vatanını ve milletini canından aziz bilen bir milletin tarihin altın sayfalarına yazdığı bir demokrasi destanı olduğunu ifade ettiler.

Kaymakam Mustafa Berk Çelik, "Bu vatan, millet, bayrak ve devlet emin ellerdedir. Hiçbir zaman da namertlere teslim edilmeyecektir. İnşallah bu sözü sonuna kadar taşıyacağız" dedi.

Programa siyasi parti ilçe başkanları, diğer kurum amirleri ve ellerinde Türk bayraklarıyla gelen vatandaşlar katıldı. - AMASYA

Amasya, Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 08:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Taşova 'Demokrasi Nöbeti'nde buluştu - Son Dakika

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