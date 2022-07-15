Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak - Son Dakika
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Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak

15.07.2022 16:25
Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Kahramanmaraş'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler adına fidan dikildi.

Onikişubat Belediyesi ve Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından EXPO 2023 alanında oluşturulan 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği hatıra ormanında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, diktiği fidanın üzerine 15 Temmuz şehidi Erol Olçok'un Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu ise Ömer Halisdemir'in isimliğini taktı.

Coşkun, gazetecilere, programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladığını belirtrek, "Etkinlik kapsamında 251 fidan 251 şehide ithaf edilerek toprakla buluşturuldu. Buradaki meyve fidanlarımız inşallah büyüyecek hem ürün verecekler hem de şehitlerimizin adını yaşatacaklar." diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehitlerin isimlerinin unutulmaması adına yapılan çalışmayı tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek şehitlerin isimlerinin kıyamete kadar milletin gönlünde olacağını söyledi.

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Osman Emrehan da şehitlerin isimlerinin ağaçlar var oldukça yaşayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin verildiği fidanlar toprakla buluşturuldu.

Törene, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve ilgililer katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak - Son Dakika

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