Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Osman Emrehan da şehitlerin isimlerinin ağaçlar var oldukça yaşayacağını ifade etti.

Coşkun, gazetecilere, programın gerçekleşmesinde emeği geçenleri kutladığını belirtrek, "Etkinlik kapsamında 251 fidan 251 şehide ithaf edilerek toprakla buluşturuldu. Buradaki meyve fidanlarımız inşallah büyüyecek hem ürün verecekler hem de şehitlerimizin adını yaşatacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Demokrasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 15 Temmuz şehitlerinin isimleri, EXPO 2023 alanındaki hatıra ormanında yaşatılacak - Son Dakika

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