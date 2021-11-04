ANKARA Şehir Hastanesi'nde 2 doz mRNA aşısı olanlarda 3'üncü doz aşı uygulaması başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada bugünden itibaren 2 doz mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacağını belirtti. Bakan Koca mRNA aşısı olmuş olup 2'nci dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Bu gruplar; 60 yaş üzerindeki vatandaşlar, 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar, başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar" ifadelerini kullandı.

Koca'nın bu açıklamasının ardından bugün Ankara Şehir Hastanesi'nde 2 doz mRNA aşısı olanlanlara hatırlatma dozu uygulaması başladı. Hastanede Covid-19 Aşı Merkezi'nde zaman zaman yoğunluk yaşandı.

2 doz Biontech aşısının ardından 3'üncü doz aşısını olan Mustafa Akkuş (61), Vatandaşlarımız kendilerini korumaya almak istiyorlarsa 3'üncü doz aşılarını da olması lazım. Ben aşımı hemen olunması gerektiği için geldim oldum dedi. Şükriye Ata da (63) Benim kronik rahatsızlıklarım var. Şeker hastasıyım. Bundan dolayı aşımı hemen olmak istedim. Aşı virüse karşı koruyor. Aşısını hala olmayan vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını olması temennisinde bulunuyorum dedi.