Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

18.04.2022 16:49

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya'dan Manavgat'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, fiziki takibin ardından şüpheliler C.D. ve E.D'yi, Sarılar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakaladı.

Zanlıların evinde yapılan aramada, 1 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram metamfetamin ve hassas terazinin yanı sıra kalem şeklindeki tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. ve E.D, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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