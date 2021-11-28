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Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik

28.11.2021 14:17
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik

Son dakika haberleri: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik" dedi. Tokat'a gelirken kaza geçiren koruma ekibi ile ilgili de bilgi veren Yanık, "Bizim de önümüze araç kırdı fakat bir şekilde geçtik. Arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden sollama yapmaya çalışan araç çıkmış dolayısıyla yerler kaygan olduğu için öyle bir kaza meydana geldi" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Sosyal Hizmetler Kampüsü'nün temel atma töreni ve bir dizi ziyaret için Samsun'dan kara yolu ile Tokat'a geldi. Bakan Yanık'ı Vali Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt ile Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bahti Bostancı ve il protokolü karşıladı. Programda konuşan Bakan Yanık, "Aslında milletimize borcumuzu ödüyoruz dolayısıyla borcumuzun bir eda kısmını görünür hale getirmek bizim için önemli. Afişte de gördüğünüz gibi bu, çok bütünlüklü bir proje. Bizim insana bakışımız gibi. İnsanın eşref-i mahlukat olma özelliğinden hareketle ihtiyacı olan her şeyi bir arada ve aynı anda mümkünse yerine getirmek ve karşılamak çünkü engelli engelsiz, yaşlı genç, fakir zengin hiçbir fark gözetmeden, insanın tam ve mutlak eşitliğine inanan bir inancın bağlılarıyız. İnsan eşref-i mahlukattır. Dili, rengi, cinsiyeti, fakirliği, zenginliği, engelli olup olmaması onu diğerinden daha önemli ya da önemsiz hale getirmez. Öyle olduğundan işte, bütün bu projeleri gerçekleştiriyoruz. Öyle olduğu için engeli ortadan kaldıracak, dezavantajları ortadan kaldıracak projeleri düşünüyoruz. Öyle olduğu için milletimizin ürettiği sosyal refahı, bütün millete dağıtmaya çalışıyoruz. Öyle olduğu için her bir hizmetimizi insanın ihtiyacını gözeterek yerine getirmeye çalışıyoruz. Nitekim çocuk evleri sitesi, gündüzlü yaşam, bakım ve rehabilitasyon merkezi, bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezi, kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, cami ve diğer donatılarıyla Tokat'ımıza yaraşır bu kompleksin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

'GEÇMİŞTE ÇOK BEDEL ÖDENDİ'Hür ve özgür oturabilmek için geçmişte çok bedel ödendiğini söyleyen Yanık, "Aramızda gazilerimiz var, bizi de karşıladılar, Allah razı olsun. Bugün hala bedel ödüyoruz ve yarın bedel ödememek için bugünden de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Öncelikle bu hizmetleri hakikaten, milletimize bir borç olarak eda ediyoruz ve geleceğe daha çok neyi bırakabiliriz, daha çok ne yapabiliriz, daha iyisini nasıl yapabiliriz. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve yardımları daha önce cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu kampüs, tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla insana değer veren bir hizmet anlayışını, burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. 'GÖRÜŞ MESAFESİ NEDENİYLE BİZ DE KAZA ATLATTIK'

Temel atma töreninin ardından Tokat Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yanık, çıkışta Samsun'dan Tokat'ta gelirken koruma aracının yaptığı kaza ile ilgili de bilgi verdi. Yanık, "Koruma arkadaşlarımızdan 2'si yaralandılar ama ciddi bir şey yok. Ambulansla hemen hastaneye götürüldüler. 2'si de müşahede altında, gerekli tetkikler, incelemeler yapılıyor. İlk bulgularda ciddi bir şey yok. Doktorlarımızın söylediği bu. Gerekli takipler yapılıyor. Biz de arkadaşlarımızı takip ediyoruz, anbean durumları ile ilgili hem bilgi alıyoruz hem yapılması gereken işleri takip ediyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun, Rabb'im arkadaşlarımızı korudu. Genç, dinamik, son derece özveriyle çalışan koruma arkadaşlarımız. Yağışlı havada, görüş mesafesi sıkıntısı nedeniyle biz de kaza atlattık. Bizim de 2 dakika önce önümüze bir araç kırdı fakat bir şekilde geçtik, arkadaşlarımızın önüne de maalesef aniden bir sollama yapmaya çalışan bir araç çıkmış dolayısıyla yerler de kaygan olduğu için öyle bir kaza meydana geldi. Tamamen beklenmedik bir araç çıkması sebebiyle kaza meydana geldi. Muhtemelen arkayı görmüyor, sollama yapan araçlar da yağışlı olduğu için öyle bir sıkıntı oldu" diye konuştu.


Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik
Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik

Derya Yanık, Tragger, Samsun, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Bakan Yanık: Milletimizin güvenini boşa çıkarmayacak şekilde hizmet ürettik - Son Dakika
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