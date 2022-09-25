Son dakika haber... DÜŞEN HELİKOPTERİN ENKAZI KALDIRILDI, 1 YARALI TABURCU OLDU

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına desteğe giderken düşen ve Rus uyruklu bir mühendis ile bir teknisyenin hayatını kaybettiği, 2'si Türk 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasında kaza kırım ekibinin incelemesi tamamlandı. Helikopter enkazı incelemelerin ardından kaldırılırken, hastanedeki yaralılardan Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Kenan Erdem, taburcu edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

İNCELEME TAMAMLANDI, ENKAZ KALDIRILDI

Çardak Havaalanı ile Acıgöl arasındaki araziye düşen, KA32 tipi helikopterin enkazında kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesinin bitmesinin ardından helikopter enkazı ve çevreye yayılan parçalar vinç yardımıyla kaldırılıp, yüklendiği TIR'la Ankara'ya götürüldü.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Haber-Kamera Ramazan ÇETİNDENİZLİ, (DHA)-