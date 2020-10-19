Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı - Son Dakika

Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı

19.10.2020 19:06
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ELAZIĞ'da, deprem ve koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kesintiye uğrayan mukabele geleneği, camilerde yeniden başladı.

ELAZIĞ'da, deprem ve koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kesintiye uğrayan mukabele geleneği, camilerde yeniden başladı. Okunan mukabeleler merkezi sistemden ve 106.4 radyo frekansından da dinlenebilecek.

24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ve koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle 2013 yılından beri okunan mukabele geleneği, Elazığ'da kesintiye uğradı. Depremin yaralarının sarılması ve alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte mukabele geleneği İzzetpaşa Cami'sinde tekrar başladı. Hafızlar tarafından il genelinde her gün bir cüz okunacak ve vatandaşlar bu cüzleri merkezi sistemden ve 106.4 radyo frekansından dinleyebilecekler.Elazığ Müftüsü Selami Aydın, mukabele geleneğini yeniden başlatmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Şu anda Kur'an-ı Kerim merkezi sistemden ve radyo frekansından dinlenebilir. Bugün bu mutluluğu biz yaşadık, Allah'a hamdolsun. Kur'an rahmettir, berekettir, Kur'an okumakla ve dinlemekle Allah bize merhamet edecektir. Kur'an okumak, Allah'ın ismini yüceltmek, ona el açıp yalvarmak, Allah'tan istemek, bunlar bize düşen vazifelerdir. Ben bugün Elazığ'da bunun mutluluğunu yaşıyorum. Hafızlarımıza ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Biliyorum ki Elazığ halkı muhafazakar insandır, Kur'an'a karşı hürmetkardır, Kur'an okunduğu zaman dinlerler, ona sahip çıkarlar, hürmet ederler. İnşallah bu gelenek devam edecektir" dedi.


Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı
Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı

Deprem, Elazığ, Radyo, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Suudi Arabistan'da Türk mallarına boykota süper marketler de katıldı Aliyev, Ermenistan ile görüşmek için tek şart koştu: Karabağ'dan aşamalı olarak çekilmeli Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş, koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ankaragücü-Hatayspor maçı ileri bir tarihe ertelendi Hababam Sınıfı'ndaki sahne gerçek oldu! Niğde'de ormanda okul açıldı Optimar'dan genel seçim anketi! AK Parti zirvede tutunurken, sadece 3 parti barajı geçebildi "Saplantılı" aşığı tarafından katledilen Hazal Tektaş'ın son görüntüleri ortaya çıktı İmamoğlu'nun 2020 diye paylaştığı fotoğraf 2014 yılına ait çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 75 can kaybı, 1958 yeni vaka tespit edildi         
19:15
Fatih Terim, Alanyaspor maçında Feghouli ve Belhanda'yı kulübeye çekti Fatih Terim, Alanyaspor maçında Feghouli ve Belhanda'yı kulübeye çekti         
19:07
Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü Galatasaray'ın 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu kadroya geri döndü         
18:48
Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım Prof. Ceyhan'dan şehirler arası seyahat uyarısı: Devletin araya girmesi lazım         
18:27
Avcılar'da komşularına baltayla saldıran 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi Avcılar'da komşularına baltayla saldıran 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi         
17:55
SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler SİHA'lara direnemeyen Ermenistan'dan PKK taktiği! Hedef şaşırtmak için mevzilere cansız manken yerleştirdiler         
17:44
Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü Sıla ve Hazer Amani çiftinin sık sık ayrılıp barıştığı öne sürüldü         
17:02
ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir ABD'li Citi'den gümüş ve altın fiyatlarında yükseliş tahmini! Rekor gelebilir         
16:06
Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı Sevgilisiyle samimi pozlarını paylaşan fenomen Duygu Özaslan, eleştirileri tiye aldı         
15:29
Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı Koronavirüs sonrası nüfusu iki kat artan Muğla'da arazi fiyatları dörde katlandı         
15:07
Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı Yumurtanın ardından tavuk fiyatları da zamlandı         
15:06
Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var         
14:28
3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi 3,5 yıl sonra cezaevinden tahliye olan Selim Erdoğan, yaşadığı zor günleri anlattı: Allah bana ders verdi         
14:19
Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita Toplam 78 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı! İşte Dağlık Karabağ'daki son durumu en iyi anlatan harita         
13:53
Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi Kendisini taciz eden İstiklal sapığından şikayetçi olan kadın: Takip etti, bacağımı elledi         
12:22
Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi Flamengolu Gustavo Henrique, maçta testis travması geçirdi         
11:17
Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu Kendisine seslenen valiyi tanımamıştı! Gündemdeki dönerci ilk kez konuştu         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 19:26:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Elazığ'da mukabele geleneği camilerde yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei