Emekliye ayrılan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, çalışma arkadaşlarına veda etti - Son Dakika

Emekli olan Konya Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, düzenlenen törenle çalışma arkadaşlarına veda etti.

Aydın, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen veda töreninde, 1975 yılında başladığı mesleğinde, 46 yıl taşıdığı üniformasıyla her zaman Türk polis teşkilatının mensubu olmaktan şeref ve onur duyduğunu söyledi.

Bugün itibarıyla üniformasını çıkararak sivil hayata geçiş yaptığını ifade eden Aydın, "İçimde bir burukluk yok dersem yalan olur. Bu burukluğun nedeni de 46 yıl taşıdığım üniformadan sivil hayata geçmek. Kendi isteğimle, kendi talebimle, şanla, şerefle dolu tarihi olan Türk polis teşkilatına bu kadar süre hizmet ettim ve bu hizmetimin sonucunda da emekliye ayrılmış bulunuyorum." diye konuştu

Aydın, şöyle devam etti:

"Yıllar boyu vatanımızın her köşesinde, teşkilatımın bir parçası olarak vatan, millet, bayrak sevgisiyle verilen her görevi yerine getirdim. Üstlendiğim mukaddes vazifeyi, parçası olduğum yüce Türk milleti ve memleketim için yapabilmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Bu süreçte zaman zaman acı tatlı hatıralarla dolu bir meslek hayatım oldu. Memleketin neredeyse her köşesinde görev yapmış olmanın onurunu yaşıyorum."

Konuşmasının ardından çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Aydın, tören mangasını selamladıktan sonra Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldı.

Törene, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri, birim amirleri ve çok sayıda emniyet personeli katıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğüne atanan Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'in önümüzdeki günlerde görevine başlaması bekleniyor.