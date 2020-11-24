Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü

24.11.2020 22:31
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno??????? ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno??????? ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Çad ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem atfettiklerini belirtti.

Görüşmede, yaklaşmakta olan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliği seçimlerine ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Çad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno ile telefonda görüştü - Son Dakika


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