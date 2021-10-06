Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar - Son Dakika

9 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan sınıf öğretmeni, grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in başkanlığa adaylığına yanıt vermesi gibi gündemde yaşanan olaylardan derlediğimiz haberlere en güncel halleriyle bu sayfadan erişebilirsiniz.

"GRİP SALGINI EKİM, KASIM AYINDA PİK YAPACAK"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maske ve hijyen kuralları da zorunlu hale geldi. Salgının ilk yılında maske ve hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarılması, grip vakalarının da ciddi oranda azalmasına neden oldu. Ancak bu kuralların aksamasıyla birlikte Ekim ve Kasım aylarında grip vakalarının yeniden pik yapacağı belirtiliyor. Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak, "Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip aşısını da yaptırmalı. Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak" dedi. <<<Haberin detayları için tıklayın>>>

MERAL AKŞENER PARTİ KÜRSÜSÜNE KEBAPÇI ÇIKARDI

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Meclis'in yeni döneminde partisinin ilk grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalara yer verdi. Bahçeli'nin "Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" sözleri üzerine Akşener bugün kürsüye bir kebapçı çıkardı.. <<<Haberin devamı için tıklayın>>>

SINIF ÖĞRETMENİNDEN ÖĞRENCİSİNE ŞİDDET

Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki Hürriyet İlkokulunda 1 Ekim Cuma günü yaşanan olayda okulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan S.A.Ö., iki ders zili arasında sınıfta bulunan kendisine ait düdüğü ellediğinin arkadaşları tarafından şikayet edilmesi üzerine sınıfa gelerek 9 yaşındaki B.T.'nin yüzüne 9 kere tokat attı. Tokatların etkisiyle yüzünde çizikler ve kızarıklıklar oluşan çocuk, okuldan eve dönünce olayı ailesine anlattı. Anne 35 yaşındaki Mesude Turan ve baba 43 yaşındaki Halit Turan, çocuklarını hastaneye götürerek rapor aldı. Turan ailesi, 4 Ekim Pazartesi günü de ilçe karakoluna giderek, öğretmen S.A.Ö.'den şikayetçi oldu. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "BAŞKANLIĞA ADAYIM" DİYEN MERAL AKŞENER'E CEVAP

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Cumhurbaşkanlığına aday değilim, başbakanlığa adayım" sözlerine de yanıt verdi. Erdoğan, "HDP, Millet İttifakı'ndaki hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olunmamasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır" dedi. <<<Haberin detayı için tıklayınız>>>

KİLİSELERDE 330 BİN ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR SKANDALI

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Fransa Katolik Kilisesi'nde 2 yılda hazırlanan rapora göre en az 330 bin çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar skandalı sebebiyle utanç duyduğunu dile getirerek, yaşananların tekrarlanmaması çağrısında bulundu.

Fransa Katolik Kilisesi'nde 1950-2020 yılları arasında en az 330 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu yayınlanan bir komisyon raporuyla tüm dünyaya duyuruldu. <<<Haberin detayı için tıklayın>>>