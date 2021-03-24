HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu - Son Dakika

HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu

24.03.2021 15:42
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu, System.String[]

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 569'uncu günde de sürüyor.

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 569'uncu günde de sürüyor. İstanbul'da, 1996'da 18 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Fırat için Batman'dan gelen Nisbete Yüksel'in (45) katılmasıyla aile sayısı, 219'a yükseldi. Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Yüksel, "Bir yolunu bulduğunda kaç, gel. Ben dayanamıyorum, artık yeter" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI, 26 OLDU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 5 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 26 oldu.

'NEREDE OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM, BANA DUA ET ANNE' DEMİŞ

HDP binası önünde devam eden evlat nöbetindeki aile sayısı, İstanbul'dan 1996'da 18 yaşındayken, kaçırıldığını belirttiği oğlu Fırat için Batman'dan gelen Nisbete Yüksel'in katılmasıyla 219'a yükseldi. Fırat'ın İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışırken, PKK tarafından kaçırıldığını anlatan Yüksel, HDP'den istemek için evlat nöbetine katıldığını söyledi. Oğluna teslim olması için çağrı yapan Yüksel, "Her yerde onu aradım ama bir iz bulamadım. Polise haber verdim. Bir defa beni aradı, 'Nerede olduğumu söyleyemem, yasaktır ama bana dua et anne' dedi. Bir daha da haber almadım ondan. Buraya oğlumu HDP'den istemeye geldim, oğlumu kaçırdılar. Buradaki herkes evladını istiyor ama acımıyorlar bize. Oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum neredeysen gel annenin yanına. Senin hasretinden hastalandım, sen gittiğinde gençtim bak şimdi yaşlandım senden dolayı. Beni görüyorsan gel annene. Bir yolunu bulduğunda kaç, gel. Ben dayanamıyorum, artık yeter. Ben seni dağ için dünyaya getirmedim. Sen niye beni bırakıp gittin? Baban da hastalandı, ölüyor. Neredeysen gel oğlum" diye konuştu.

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Haber- kamera: Mehmet Mücahit Ceylan- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR,


HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu
HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP önündeki eylemde 569'uncu gün; aile sayısı 219 oldu - Son Dakika


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