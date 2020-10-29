Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
29.10.2020 03:45
Son dakika haberleri: İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonu
İSTANBUL - DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı TEM(Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona polis özel harekat ekipleri de destek verdi. Operasyonlar kapsamında birçok ev ve işyerinde aramalar yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
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