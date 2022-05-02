Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI

02.05.2022 09:23

Son dakika gündem haberine göre İZMİR'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de polisin Ramazan Bayramı öncesinde düzenlediği 24 operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 52 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38' i tutuklandı.

İzmir polisi 24 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 859 gram esrar- skunk maddesi, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 408 gram metamfetamin, 1 kilo 505 gram kokain, 1043 ecstasy, 229 captagon, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 7 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 38'i tutuklanırken 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

Görüntülü dökümü:

-Polis kamerası operasyondan görüntü

Haber: Azat YILDIZ- Kamera: İZMİR,(DHA)

Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI
Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI
Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI
Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: İZMİR'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 52 GÖZALTI - Son Dakika
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