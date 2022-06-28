Son dakika gündem: Kardeşi öldürülen genç kadın: Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim

AKSARAY'da ayçiçeğin elenmesi ile ilgili çıkan tartışmada biçerdöver sahibi İhsan Çalışkanoğlu'nu (24) öldürüp, ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu'nu (28) da yaralayan Derviş Ali Altınkaynak (35) ile olayda azmettirici olduğu öne sürülen babası Sadet Altınkaynak'ın (60) yargılanmasına devam edildi. Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan İhsan Çalışkanoğlu'nun ablası Gülcan Çalışkanoğlu (28), "Pandemi olduğu için hastanede yatarken kardeşimi öpemedim. Kardeşim hastanede yatarken beni vuranların peşini bırakmayın demişti." dedi.

Olay, 17 Ağustos 2021'de Uluşkışla köyünde meydana geldi. Tarlada biçerdöverle çalışan İhsan Çalışkanoğlu ve ağabeyi Muhittin Çalışkanoğlu, mola verip, köy halkından 2 kişiyle birlikte çay içtikleri sırada iddiaya göre yanlarına otomobille gelen Sadet Altınkaynak, deposundaki ayçiçeğini biçerdöverle elemelerini istedi. İki kardeş de yoğun oldukları söyleyip iş teklifini reddetti. Sadet Altınkaynak'ın ısrar etmesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Köylülerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı ve Sadet Altınkaynak tarladan uzaklaştı. Sadet Altınkaynak, yaklaşık 20 dakika sonra yanında oğlu Derviş Ali Altınkaynak ile tekrar tarlaya geldi. Çıkan tartışmada Derviş Altınkaynak, tabancanın kabzasıyla Muhittin Çalışkanoğlu'nu başından yaralarken, müdahale etmeye çalışan İhsan Çalışkanoğlu'na da ateş etti. Boynundan yaralanan İhsan Çalışkanoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Derviş Ali Altınkaynak ise 40 gün sonra yakalanıp tutuklandı. İlk önce adli kontrolle serbest bırakılan Sadet Altınkaynak da ilk mahkemede tutuklandı.

BABA VE OĞLUNUN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından yargılanan ve SEGBİS yöntemiyle duruşmaya katılan Derviş Ali Altınkaynak ile babası Sadet Altınkaynak bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada kazara ateş ettiğini öne süren Derviş Ali Altınkaynak, "Üzerimde bulundurma ruhsatlı silahım vardı. Mesafemiz çok yakındı. Vurmak istesem vurabilirdim. Öldürme gibi bir kasıtım yoktu. Ben silahın kabzasıyla korkutmak amacıyla Muhittin Çalışkanoğlu'nun başına vurdum. Silah kendiliğinden ateş etti. Öldürmek gibi bir kasıtım olsaydı iki kardeşi de öldürürdüm. Mermi, olayla ilgisi olmayan yani tartışmadığım kişiye kazayla isabet etti. Korktum ve olay yerinden ayrıldım." dedi. Babası Sadet Altınkaynak ise çiftçilikle uğraştığını İhsan ve Muhittin kardeşleri daha önce tanımadığını belirtti. Üzerine atılan suçlamayı kabul etmediğini belirten Sadet Altınkaynak olayla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.Mahkeme heyeti, baba ile oğlunun tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi. 'EVLAT ACISI HER YERİMİ YAKTI' Duruşması sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan aile fertlerinden anne Durdane Çalışkanoğlu, "Evlatlarım çalıştığı sırada bu olay gerçekleşti. Benim çocuklarıma baskı kurmuşlar. Zorla çekirdekleri attırmaya çalışmışlar. Çocuklarım ise bizim işimiz var, demişler. Sonra çocuklarıma küfür etmişler. Benim iş makinemi yaksalardı da evladıma bir şey yapmasalardı. Yalancı şahitler ortaya çıktı. Yalan konuşuyorlar. Evlat acısı her yerimi yaktı, yuvamı yıktı. Ellerine vicdanına koysunlar doğruları söylesinler." dedi.Kız kardeşi Gülcan Çalışkanoğlu da "Pandemi olduğu için hastanede kardeşimi öpemedim. Biz adalete aile olarak sonuna kadar güveniyoruz. Kardeşim hastanede yatarken beni vuranların peşini bırakmayan demişti. Sosyal medyasından da gülüşlerimi kimse çalamaz paylaşımı kaldı. Hayali Almanya 'ya gitmekti." diye konuştu.

Ailenin avukatı Neşet Kocaman da, sebepsiz yere işlenen bir cinayetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Türk adaletine güvendiklerini belirten Kocaman, hakikatin kesinlikle ortaya çıkacağını söyledi.