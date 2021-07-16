Son dakika gündem: MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'den CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e tepki - Son Dakika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Şahin yaptığı yazılı açıklamada, Yücel'in son günlerdeki milli ve ulusal söylemlerinden kopuşunu hızlandırdığını belirtti.

Yücel'in "Pagosçular'ın" etki alanına girdiğini savunan Şahin, "HDP kürsülerine çıkanlara söz bile söylemiş ve kendini kaybetme sınırına gelmiştir. Oysa biz kendisini ulusal bütünlüğümüze bağlı biri olarak tanıyorduk. O bize edep ve haya öğreteceğine ilk önce örneğini verdiği milli şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nı yeniden okumalıdır." ifadelerini kullandı.

Yücel'in çıkış yapmasının son derece düşündürücü olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün partisiyiz diyorsunuz', Atatürk'ün düşmanlarıyla bir oluyorsunuz. 'Üniter devlet' diyorsunuz tescilli bölücü HDP'nin kürsülerinde sahne alan Tunç Soyer'e destek oluyorsunuz. Türk milliyetçilerine ve MHP'lilere milli meseleler üzerinden ahkam kesmeye çalışanlar her şeyden önce ulusalcı-millici kimliklerini korumalıdırlar. Atatürk düşmanı bölücülerle bir araya gelmeleri anlaşılacak gibi değil. HDP'liler hala bu tavrını sergiledikleri halde Deniz Yücel gibi ulusalcıların bunu içselleştirmeleri gerçekten düşündürücüdür. Kendisinden ricam ulusalcı hassasiyetlerini sürdürmesi ve milli meseleler söz konusu olduğunda ülkücü Türk milliyetçilerine karşı dikkatli ifadeler kullanmasıdır.

Pagos'u, Porta'yı ve daha birçok gayri milli adımı tasvip etmediğini düşündüğümüz CHP'nin sayın il başkanının son aylardaki sert tutumunun da bu yöndeki baskılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Buyursunlar Sayın Yücel ile birlikte bakalım, Yunanistan'da veya Kıbrıs Rum Kesimi'nde herhangi bir yere Türk ismi veriliyor mu? Yüzyıllarca adaletle yönettiğimiz o topraklarda Türk hatırası yaşatılıyor mu? ya da dünyanın hangi üniter yapıya sahip ülkesinde bölücülerle üniterciler aynı kürsüyü paylaşıyor mu? Kabul edilemeyecek milli hataları yapanlar sonuçlara da eleştirilere de katlanacaktır. Gayrı milli Tunç Soyer de bunlardan biridir."

Şahin, Yücel'in Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nı ve diğer şiirlerini tekrar tekrar okuması konusunda da tavsiyede bulundu.

Olay

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu yaptığı yazılı açıklamada "Tunç Soyer, 100 yıl geç doğduğu için, işgalci bir İngiliz komutanı olma fırsatını kaybetmiştir. Bu yüzden de önündeki tek seçenek Yunan vatandaşlığına geçmek ve Atina'dan belediye başkanı seçilmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Deniz Yücel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Böylesine seviyesiz, ahlak ve terbiye yoksunu sözleri sarf edene, vakit ayırmak dahi ziyandır, israfdır. Ne güzel söylemiş Mehmet Akif Ersoy 'Ne ibrettir kızarmak bilmeyen çehren, bırak kardeşim tahsili, git önce edep, haya öğren!" ifadelerini kullanmıştı.