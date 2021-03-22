Son dakika gündem: Tanzanya'nın başkenti Dodoma'da, hayatını kaybeden eski Devlet Başkanı Magufuli için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa da "Afrika kıtasını savunan bir Afrikalı kahramanımızı kaybettik." ifadesini kullandı.

Tanzanya 'da geçen hafta yaşamını yitiren Eski Devlet Başkanı John Magufuli için başkent Dodoma'da cenaze töreni gerçekleştirildi.

Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı