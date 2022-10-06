Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti - Son Dakika
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Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti

06.10.2022 22:10

Tayland'da feci bir olay meydana geldi. Çocuk bakım merkezine silahlı saldırı düzenleyen eski bir polis memuru, 22'si çocuk 37 kişiyi öldürdü. Saldırgan daha sonra eşini ve çocuğunu katleden eski polis intihar etti.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lamphu bölgesinde bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 22'si çocuk 37 kişi hayatını kaybetti. Silah ve bıçak kullanılan saldırıda yaralanan 12 kişinin tedavi altına alındığı belirtildi.

SALDIRIYI ESKİ BİR POLİS GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Polis yetkilileri, eski bir polis memuru olan 34 yaşındaki saldırgan Panya Kamlarb'ın daha sonra eşini ve çocuğunu öldürüp intihar ettiğini söyledi. Yetkililer, Kamlarb'ın geçen yıl uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle işine son verildiğini ve saldırıyı uyuşturucu madde etkisinde işlemiş olabileceğini belirtti.

YOLDAN GEÇENLERE RASTGELE ATEŞ ETMİŞ

2 ila 5 yaşındaki çocukların bulunduğu çocuk bakımevinde saldırıya kurban giden çocukların büyük bir kısmının bıçaklanarak öldürüldüğünü aktaran yetkililer, saldırganın, yoldan geçenlere rastgele ateş ettiğini belirtti. Bu saldırı, tek saldırgan tarafından yapılan bir katliamda en çok çocuğun hayatını kaybettiği saldırılardan biri olarak değerlendiriliyor.

UNICEF SALDIRIYI KINADI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) Tayland ofisi tarafından yapılan açıklamada, saldırının "üzücü ve şoke edici" olduğu belirtildi. Açıklamada, "UNICEF, çocuklara karşı şiddetin her türünü kınıyor. Hiçbir çocuk hiçbir yerde şiddetin hedefi veya şahidi olmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Şiddet olayına ilişkin kamu ve medyaya çağrıda bulunulan açıklamada, çocuklar ve kurbanların ailelerini daha fazla olumsuz etkileyebileceği için fotoğraf ve video paylaşımından kaçınılması istendi.

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Kaynak: AA

Tayland, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tayland'da feci olay! Eski polis 22'si çocuk 37 kişiyi öldürüp, ailesini katlettikten sonra intihar etti - Son Dakika
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