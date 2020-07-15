Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı

Bir son dakika haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Sinoplu üniversite öğrencisi Ömer Can Açıkgöz için kabri başında anma töreni düzenlendi.

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15 Temmuz 2016'da darbe girişimini engellemeye çalışırken Ankara Beştepe'de helikopterin attığı bomba sonucu yaşamını yitiren TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ömer Can Açıkgöz, Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Büyükdüz köyündeki kabri başında anıldı.

Düzenlenen anma töreninde, 15 Temmuz Şehidi Ömer Can Açıkgöz'ün özgeçmişi okundu. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden törende İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edildi. Tören sonunda Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri, şehit Ömer Can Açıkgöz'ün kabrine karanfil bıraktı.

Şehit Ömer Can Açıkgöz için düzenlenen törene Vali Erol Karaömeroğlu, Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve protokol üyeleri katıldı. - SİNOP

Ömer Can, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber! 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı - Son Dakika
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