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Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika

Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

08.09.2021 12:59

Son dakika haberleri... GÖNÜL ilişkisi yaşadığı ve aynı zamanda akrabası olan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı (43) buluştukları ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükten sonra çukura gömen Mehmet Taşdelen "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

GÖNÜL ilişkisi yaşadığı ve aynı zamanda akrabası olan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ı (43) buluştukları ormanlık alanda silahla vurarak öldürdükten sonra çukura gömen Mehmet Taşdelen "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşdelen getirildi. Öldürülen Ayşe Altuntaş'ın yakınları da duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı, sanık Taşdelen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istediği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunması sorulan sanık Taşdelen, "Yapmadığım bir suçtan dolayı yargılanıyorum. Tasarlayarak öldürmediğime dair Allah şahidimdir. Köyün çobanı ve muhtarının da dinlenmesini istiyorum. Onlar benim 4-5 senedir oraya gittiğimi biliyorlar. Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmamdan dolayı çok pişmanım" dedi. Sanık son sözünde ise "Maktüleyi öldürmedim. Benim tek şahidim Allah, sonra sizlersiniz. Mahkemenizin vereceği karara razıyım. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin maktüleyi öldürmesini gerektirir hiçbir somut delili olmadığını, maktülenin kazaren hayatını kaybettiğini kabulü gerektiğini belirterek "Mahkemenizce karar verilirken kamuoyu baskısının minimalize edilerek karar verilmesi gerekir. Tahliyesini ve beraatini talep ederiz" diye konuştu.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Taşdelen'in "Tasarlayarak kasten öldürme" suçunun sabit olduğunu belirterek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık duruşmalardaki davranışlarını dikkate alan heyet, takdiri indirim uygulayarak cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Olayda maktülenin tahrik niteliğinde bir eylemde bulunduğuna dair delil bulunmadığından tahrik indirimi yapılmadı. Ceza miktarı dikkate alınarak erteleme de yapılmadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayşe Altuntaş, 18 Temmuz 2019 günü Sultangazi'deki kızı Fadime ile birlikte yaşadığı evinden çıktı ve bir daha haber alınamadı. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'ın kızı Fadime ve oğlu Mehmet Altuntaş Esentepe Polis Merkezine ve Gaziosmanpaşa Savcılığına kayıp başvurusunda bulundu. Şikayetçilerin, Ayşe Altuntaş'ın aynı zamanda akrabası olan sanık Mehmet Taşdelen ile bir süredir gönül ilişkisi yaşadığını, bunu sanığa sorduklarında ise Taşdelen'in maktüleyi iki gündür görmediğini söylediğini, daha sonra ise olay günü sabah saatlerinde maktüleyle buluşup Pirinççi Köyü'ne gittiklerini ve sonra tekrar evinin oraya bıraktığını söylediği öne sürüldü. Sanık ilk ifadesinde suçu kabul etmedi ve serbest bırakıldı. Ancak olay günü kullanmakta olduğu telefona ait baz kayıtlarından sanık Mehmet Taşdelen'in çelişkili ifadeleri dikkate alınarak tekrar gözaltına alındı. Sanık bu kez suçunu itiraf ederek 18 Haziran 2020'de Ayşe Altuntaş'ı gömdüğü yeri gösterdi. Maktülenin cesedi, Eyüpsultan İlçesi'ne bağlı Pirinççi Köyü'ndeki ormanlık alandan çıkarıldı. Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen sanık Mehmet Taşdelen 19 Haziran 2020'de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktüle Ayşe Altuntaş'ın beraber yaşadığı kızı Fadime Altuntaş, Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Tutuklanan Mehmet Taşdelen ifadesinde, 11 ay boyunca 11 saat huzurlu uyuyamadığını, olayın medyaya düşmesinden sonra da çocuklarının kendisini terk etmesinden korktuğu için söyleyemediğini, ancak ilk günden bu yana vicdan yükü altında olduğunu belirtmişti. Taşdelen mahkemede yaptığı savunmada ise, "Maktuleyi tasarlayarak öldürmedim. Olay maktulenin silahı kendi kendine tutması sebebiyle kazaen bir ölümdür. Bu olayda bir dahilim yoktur" demişti.

Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS
Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS

Ağırlaştırılmış Müebbet, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | 4 ÇOCUK ANNESİ KADINI ÖLDÜRÜP, ÇUKURA GÖMEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS - Son Dakika


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