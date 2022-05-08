Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

08.05.2022 03:19
Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 BA 696 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla bulvarda kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekip, durumu telsizle diğer ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otomobille merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'na girerek kaçışını sürdüren şüpheliler, Mithat Özsan Bulvarı'na giriş yaptıkları sırada araçlarıyla refüje çarptı. Kazada otomobildeki 3 kişiden biri hafif yaralandı.

İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, bir yaralı ise ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

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Seyhan, Adana, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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