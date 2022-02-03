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Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı

03.02.2022 03:31

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 45 ZZ 933 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki iki şüpheli Öğretmenler Bulvarı istikametine kaçmaya başladı. Bunun üzerine durum telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Ekipler, şüphelilerin gidebileceği güzergahlarda önlem aldı.

Ekipler, Öğretmenler Bulvarı'ndan Yeşiloba Mahallesi'ne giren şüpheli otomobili, aynı mahallenin ara sokaklarında durdurdu.

Otomobilde bulunan biri kadın iki kişiyi araçtan indiren ekipler, sürücünün alkollü olduğu için kaçtığını tespit etti.

Trafik ekiplerince yapılan kontrolde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü M.T.Ç. gözaltına alındı.

Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı
Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı
Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı

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Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Polisten kaçmaya çalışan alkollü sürücü gözaltına alındı - Son Dakika


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