Son dakika haberi... Ahmet Ağaoğlu: "Transfer durumu 31 Aralık'a kadar belli olur" - Son Dakika

Son dakika haberi... Ahmet Ağaoğlu: "Transfer durumu 31 Aralık'a kadar belli olur"

03.12.2020 16:04
Son dakika haberi... Ahmet Ağaoğlu:

Bir son dakika haberine göre Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer yapıp yapmayacaklarının 31 Aralık'a kadar belli olacağını belirterek, takımın performansından da memnun olduklarını ifade etti.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer yapıp yapmayacaklarının 31 Aralık'a kadar belli olacağını belirterek, takımın performansından da memnun olduklarını ifade etti.

İstanbul'da katıldığı ödül töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair soruları yanıtladı. Ödül alan isimlerin ortaya çıkan başarısının takım oyunuyla olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Başarının paydaşları çoktur ama başarısızlık söz konusu olduğu zaman onun tek sorumlusu başkandır. Pandemi sonrasında her ne kadar şampiyonluğu kaybetsek de ligi ikinci sırada bitirip Türkiye Kupası'nı kazandık. Abdülkadir ve Uğurcan, Yusuf Yazıcı gibi bizim altyapımızdan yetişti. Abdülkadir Parmak'ın da ödül alan oyuncular arasında olması gerekirdi bence. Dışarıdan yok denecek kadar basit ücretlerle kiralayıp geliştirdiğimiz oyuncuların takıma katkısının ötesinde ekonomik katkıları da var. Yurt dışına giden oyuncuların marka elçimiz olması da gösterdiğimiz hassasiyetlerden birisi. Yusuf ve Sörloth, sportif olarak kulübümüzle bağlı olmasa da ekonomik olarak hala bağlı isimler. Bir sonraki satışlarından yüzde 20 pay alacağız. Bir anlamda hala bizim oyuncumuz diyebilirim bu isimler için" diye konuştu.

"TRANSFER İHTİYACI 31 ARALIK'A KADAR BELLİ OLUR"

Sezonun ilk 8 haftasının camiaya yakışmayan performansla geçtiğini vurgulayan Ahmet Ağaoğlu, "Abdullah hocayla farklı bir kimliğe büründük. Hoca geldiğinden bu yana takım savunmasına dikkat çekiyor. 2 maçta da bu açık şekilde ortaya çıktı. 8. haftadan sonra geldiği için hoca bir takım sıkıntılar yaşayacak. Oyuncular da yeni bir sistem nedeniyle adaptasyon süreci yaşayabilirler. Ancak 2 maçta bu süreci atlatacaklarının görüntüsünü verdiler. İnşallah gol yemeden maç kazanmaya devam ederiz. 31 Aralık tarihi bizim için çok önemli. Hoca bu tarihe kadar oyuncuların gerçek performansını görüp kadro yapılandırması içinde değerlendirecek. Transfer ihtiyacıyla ilgili herhangi bir şey söylemedi şu ana kadar. Takımın gerçek performansı sonrasında görüş bildireceğini söyledi. Ankara'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceydi. Ama içimizi ısıtan bir 3 puan oldu. İnşallah takımın bu performansı devam edecek" açıklamasını yaptı.

"GEÇMİŞİ REVİZE ETMEK BİR ŞEY SAĞLAMAZ"

Sezon başında Abdullah Avcı'yla yapılan görüşme iddialarıyla ilgili soruya Ağaoğlu, "Geçmişi konuşmak kime ne kazandırır bilmiyorum. Bunun üzerinden 50 tane senaryo üretebiliriz. Sezon başında ya da sonunda olabilir, şununla başlasaydık diye düşünemeyiz. Bugün geldiğimiz noktada, böyle bir görüşme olduysa dair, bunları konuşmanın bir artısı yok. Sörloth'un babası oğlunun Liepzig'de mutlu olmadığına dair açıklama yaptı diye haberler çıktı. Olmayan bir şey üzerinden algı oluşturmanın faydası yok. Rahmetli Süleyman Demirel 'Geçmişi revize etmek mümkün olsaydı, emin olun hepimiz çok farklı yerlerde olurduk' demişti. Önümüze bakalım" cevabını verdi.

"BİZ PANDEMİ İÇİN HAZIRLIKLIYIZ"

Takımın ocak ayından sonra 3-4 günde 1 maç oynayacağını söyleyen Ahmet Ağaoğlu, "Bununla ilgili endişelerimizi dile getirmiştik. 6 hafta geç başlayan ve 21 takımlı bir lig. Ekstra maç oynamak zorunda kalacağımızı ve bunun da maç takviminin sıkıştırılması anlamına geldiğini ifade ettik. TFF artık Covid nedeniyle maçlara çıkamayacak takımları hükmen mağlup ilan edeceklerini ve önlem almalarını istedi. Altyapıdan gelen oyuncuların sınırını kaldırdılar ve kadro sayısını da 35'e çıkardılar, bunu da ilan edeceklerdir. Çok farklı bir lig oynayacağız. Bugün sıkıntı yaşıyor gibi görüntü veren takımlar, mart-nisan ayında ligde çok farklı bir konumda olabilir. Haftada 3 maç oynamak ve buna cevap verecek kadronuz yoksa, bu sizi ciddi sıkıntıya sokabilir. Rezerv ligin kurulmasının ne kadar doğru olduğunu ve bu ligin kurulmaması için çaba gösterenlerin de ne kadar yanlış içinde olduğunu görüyoruz. İnşallah hiçbir sakatlık oluşmaz ve pandemi de etkisini azaltır. Yine de hazırlıklı olup önlemleri almamız lazım. Trabzonspor olarak U19 takımının önemli bir bölümünü elimizde tutarak bu sürece hazırlıklıyız diyebilirim" açıklamasını yaptı.

Son olarak transferle ilgili konuşan Ağaoğlu, "Transfer tamamen hocanın tasarrufunda. Hoca da takımdaki oyuncuların gerçek performansını görerek bu doğrultuda değerlendirmesini yapacak. Transferle ilgili olarak bana veya herhangi bir yönetici arkadaşa soru yöneltmeyin, transferden sorumlu olan ve yetkili olan izleme komitesi ve Abdullah Avcı'dır" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Uygar Aydın/İHA)

Son dakika haberi... Ahmet Ağaoğlu: Transfer durumu 31 Aralık'a kadar belli olur

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Ahmet Ağaoğlu: 'Transfer durumu 31 Aralık'a kadar belli olur' - Son Dakika Spor


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