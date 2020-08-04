Son dakika haber... AK Partili Yavuz; "Eşek adası üzerinden algı yaparak, gerçeklerden kaçamazsınız" - Son Dakika

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz yaptığı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e seslenerek, "Eşek adası üzerinden algı yaparak, gerçeklerden kaçamazsınız" dedi.

AK Partili Yavuz açıklamasında, "Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CHP olağan genel kurultayının yapıldığı alanın süslenmesinde kullanılan renkler ile ilgili yapmış olduğum değerlendirmeden rahatsız olan mevkidaşım Süleyman Bülbül, aynı hassasiyetin neden Eşek Adası için gösterilmediği sorusunu yöneltmiş. Eşek Adasının yunan işgalinde olduğunu ifade eden Sn. Bülbül, Ege'deki sayısız ada, adacık ve kaya parçasının zamanında yapılan anlaşmalar ile Yunanlılara peşkeş çekildiğini ya bilmiyor, ya da görmezden geliyor.

Şimdi diyecekler ki, biz buraları zaten Lozan Antlaşmasından yıllarca önce kaybettik. 1922 yılında görüşmeler için İsviçre'ye gidilirken, zaten 12 Ada'da İtalyanlar, Ege Adalarında Yunanlılar vardı. Peki, 24 Temmuz 1923'de imzalanan Lozan Antlaşmasının öncelikli amacı Misak-ı Milli'yi kabul ettirmek değil miydi? Görüşmelere giden heyete TBMM tarafından asla taviz verilmemesi istenen 14 talimat vardı. Bunlar içerisinde yer alan 4. Talimatta Ege Adaları ve 12 Ada yer alıyordu.Ne oldu? Ne Misak-ı Milliyi kabul ettirebildik, ne de adaları alabildik.

1938'den 1950 yılına kadar süren CHP iktidarında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk parasından resimlerinin kaldıranlar, masada kaybetmeye devam etti.

1943 yılında anavatan derdine düşen İtalya, adaları boşaltma kararı aldı ve bize dedi ki gelin topraklarınızı alın. Almadık. Bizim girmediğimiz yere, Almanlar girdi. Onlar da yenileceklerini anlayınca 1945 yılında boşalttılar. Bu sefer de İngiliz donanması işgale başladı. İngiltere'nin kapısını çalan Yunanistan 12 Ada'yı istedi. Sonuç olarak zaten 10 Şubat 1947 tarihinde Paris Konferansıyla 12 Ada Yunanlılara teslim edilmiş oldu. Şimdi Eşek Adası üzerinden algı yapmaya çalışan Süleyman Bülbül'e sormak istiyorum. 1950'ye kadar süren tek partili iktidarınız süresince Türk Parasından Atatürk'ün resimlerini kaldıracağınıza, İngilizler ve Yunanlılar ile aman ters düşmeyelim diye adaların elden gitmesine göz yumacağınıza, oturduğunuz masalar da kazanan bir milletin neden haklarını aramadınız? Biz düşmanı denize dökerek savaşı kazanmadık mı? Öyleyse niçin Ege'den Akdeniz'e kadar kıyılarımızda olan burnumuzun dibindeki adaların 500 kilometere ötede olan Yunanistan'a ait olduğunu kabul ettik? Bülbül, Eşek Adası üzerinden algı yaparak gerçeklerden asla kaçamazsınız" dedi. - AYDIN