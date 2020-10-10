Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

10.10.2020 14:10
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden, System.String[]

ANKARA'da iki yük trenini kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist hayatını kaybetti, 2 makinist yaralandı.

ANKARA'da iki yük trenini kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 makinist hayatını kaybetti, 2 makinist yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Kalecik ilçesinde Kalecik Tren İstasyonu yakınında meydana geldi. Kayseri'den Çankırı'ya giden boş yük treni ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada makinstler Hanifi Adem Yüksek ile Ömer Baltat, hayatını kaybetti. Diğer makinistler Mehmet Karaağaç ile Murat Özyılmaz ise yaralandı. Yaralı makinistler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen makinistlerin cenazeleri de yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada iki trenin lokomotifleri ile toplam 6 vagon raydan çıkarak devrildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin kaza yerinde çalışma başlattı. Vinçler yardımıyla devrilen vagon ve lokomotifleri raylara oturtma çalışmaları devam ederken, kazaya karışan trenlerin hasar görmeyen vagonları ise istasyona çekildi.'TRENLERDE 4 MAKİNİSTTEN BAŞKA KİMSE YOKTU'

Kaza yerinde kurtarma çalışmalarına refakat eden Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri İsmail Özdemir, cevher taşımacılığında kullanılan boş vagonlarla Kayseri'den Çankırı yönüne giden tren ile bakır hammaddesi dolumunda kullanılan boş vagonlarla Kayseri'ye giden trenin çarpıştığını söyledi. Özdemir, "Olay yerinde 2 meslektaşımızı maalesef kaybettik, 2 yararlı arkadaşımız da var. Trenlerde 4 kişiden başka kimse yoktu" dedi.


- Ankara
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden
Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da iki tren kafa kafayı çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika
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