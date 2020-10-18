Son dakika haber: Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı

18.10.2020 23:41
Son dakika haber: Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı, System.String[]

Son dakika haberler: Antalya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Antalya'da, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı ek genelge doğrultusunda yeni kararlar alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara göre, son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı tespitinden hareketle, Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda gerekli idari ve adli yaptırımlar başlatılacak.

Gerek belediyelerin kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonslarda gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya vb.) maske, temizlik ve mesafe kurallarına ilişkin sık sık duyurular yapılacak.

Her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacak.

İl genelinde bir haftalık süreçle ilgili planlama kapsamında, yarın umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekanları, salı günü şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım aracı (okul servisleri dahil) ile havalimanı, gar, otogar gibi yerlerde, çarşamba günü Organize Sanayi Bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve benzeri yerler ile personel servislerinde denetim yapılacak.

Perşembe günü tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişilere gidecek ekipler, cuma günü de AVM'ler, cami ve mescitler, halı sahalar, spor tesislerinde denetimlerini sürdürecek.

Vatandaşların kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazar yerleri, sahiller vb.) cumartesi günü ve berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunaparklar, tematik parklar ise pazar günü denetlenecek.

Sosyal Medya, Antalya, Gazete, Radyo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Antalya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede yeni kararlar alındı - Son Dakika

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