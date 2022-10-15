Son dakika haber | Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü - Son Dakika
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Son dakika haber | Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü

15.10.2022 16:54
Son dakika haber | Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü

Son dakika haber... Antalya Limanı'nda demirli lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist hayatını kaybetti.

Antalya Limanı'nda demirli lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist hayatını kaybetti.

Girit Adası'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi "Mein Schiff 6"da bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka (61), henüz bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattan 6'ncı kata düştü.

Gemideki sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Monka müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alman turistin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber | Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü - Son Dakika

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