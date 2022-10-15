Girit Adası 'ndan 2 bin 301 yolcusu ve 918 mürettebatıyla Antalya Limanı'na gelen lüks yolcu gemisi "Mein Schiff 6"da bulunan Almanya vatandaşı Brigitte Liselotte Dr Wutschel-Monka (61), henüz bilinmeyen bir nedenle 10'uncu kattan 6'ncı kata düştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Antalya'da lüks yolcu gemisinde yüksekten düşen Alman turist öldü - Son Dakika

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