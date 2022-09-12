Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

12.09.2022 06:48

Adana'da arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisinde kimliği belirsiz bir kişinin av tüfekli saldırısı sonucu yaralanan Zorbey Uğurludoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emniyet güçleri, gencin kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda saldırı meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan, içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayarak can verdi

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından ağır yaralanan Uğurdoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurdoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.

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ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ ARKADAŞININ OFİSİNDE UĞRADIĞI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Adana'da arkadaşının iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Mehmet Kartal, Toros Dağları, Çukurova, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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