Adana'da arkadaşının ofisinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan adam hayatını kaybetti

Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mehmet Kartal Bulvarı'nda saldırı meydana geldi. Gece arkadaşının çalıştığı mimarlık ofisine giden Zorbey Uğurludoğan, içeriye giren kimliği belirsiz kişinin av tüfekli saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Sırtından, bacağından ve kolundan vurulan Uğurludoğan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından ağır yaralanan Uğurdoğan, ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Uğurdoğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, çalışmalarına çok yönlü olarak devam ediyor.