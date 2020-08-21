Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 22 Kovid-19 vakası saptandı.

Çin ana karasında son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 84 bin 917'ye çıktı.?

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.?

Ülkede, Kovid-19 tespit edilen 79 bin 792 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı, 20'sinin durumu ağır olmak üzere 491 olarak açıklandı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 27 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 632'ye yükseldiği Hong Kong'da, son 24 saatte virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 75'e çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 900 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak, 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 324 Kovid-19 vakası saptandı.

Bu, ülkede 367 yeni vakanın kaydedildiği " 8 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Güney Kore'de, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 307'ye çıktı.

Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısının 16 bin 670'e yükseldiği ülkede, şimdiye kadar virüsün tespit edildiği 14 bin 120 kişi iyileşti.

Güney Kore'de 29 Şubat'ta 909 yeni Kovid-19 vaka tespit edilmiş, günlük vaka sayıları o tarihten itibaren istikrarlı şekilde azalarak tek basamaklı rakamlara kadar inmişti.

Ülkede günlük vaka sayısı 14 Ağustos'tan itibaren yeniden üç basamaklı değerlere çıkarken, son 8 günde 1900 yeni vaka tespit edildi.

Vakalardaki yeni artışta başkent Seul ve çevresindeki Gyeonggi eyaletinde faaliyet gösteren bazı kiliselerin cemaatleri içindeki yayılmanın etkisi oldu.

Son dönemdeki yurt içi kaynaklı yeni vakaların büyük bölümünün kaynağının Seul'deki Sarang Jeil Kilisesi cemaati olduğu, kiliseyle irtibatlı vaka sayısının 732'ye yükseldiği ifade edildi.

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, ülke genelinde salgın endişelerinin yaşandığı bir dönemde kilisenin, üyelerine yönelik yapılan Kovid-19 testleri konusunda gerçek bilgileri paylaşmadığı eleştirisinde bulunmuştu.

Hükümet, ülkede hafta sonu vaka sayılarının yükselişe geçmesi nedeniyle salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıklamış, yaklaşık 2 hafta sürecek sıkı önlemler çerçevesinde eğlence merkezleri, kütüphaneler, galeriler ve müzelerin kapanacağını, kapalı mekanlardaki toplu aktivitelerde bulunanların sayısının 50, dışarıdaki aktivitelerde ise 100'ü geçemeyeceğini duyurmuştu.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 2 bin 197 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle 149 bin 408'e yükseldi.

Virüse bağlı ölenlerin sayısı 82 artışla 6 bin 500'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 317 artışla 102 bin 991'e çıktı.

Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, hükümetin gelecek yıl içinde 180 milyon kişinin Kovid-19 aşısına ulaşmasını hedeflediğini belirtti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 9 artarak toplam 9 bin 240'a yükseldi.

Bugün 7 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen vaka sayısı toplam 8 bin 932, aktif vakalar ise 183 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişi hayatını kaybederken, son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitiren vaka olmadı.

Pakistan

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 630 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 291 bin 587'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 219'a çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 273 bin 579'a yükseldi.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 401 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 39 kişi de yaşamını yitirdi.?

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 290 bin 360'a, virüse bağlı can kaybının 3 bin 861'ye çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 168 bin 991'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 786 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 182 bin 365'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 940'a yükseldi.

Filipinler'de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 114 bin 519'a ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 117 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Yeni vakalardan 13'ünün yurt dışı irtibatlı, 6'sının Singapur vatandaşı ve sürekli ikamete sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 216'ya yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 53 bin 119 kişi de iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 390'a ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni vakanın Singapur'dan dönen 56 yaşındaki Tayland vatandaşı bir erkek olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 219 kişinin iyileştiği, 113 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Japonya

Japonya'da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 1014 artarak 61 bin 758'e, ölü sayısı 6 artışla 1179'a yükseldi.

Son 24 saatte yeni 258 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 18 bin 865'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 7 bin 586'ya, Kanagawa'da 4 bin 268'e, Aiçi'de 4 bin 77'ye, Fukuoka'da 3 bin 987'ye, Saitama'da 3 bin 448'e, Çiba'da 2 bin 681'e, Hyogo'da 2 bin 72'ye, Okinawa'da 1834'e, Hokkaido'da 1680'e, Kyoto'da 1281'e ve Gifu'da 533'e çıktı.

Güney Kore, Singapur, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 14:21

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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