AVCILAR'DA MAZGALDAKİ YAVRU KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da D-100 yan yoldaki mazgalda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekibinin çabaları ile kurtarıldı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki yan yolda aracının bagajından bir eşyasını almak üzere duran Orhan Çeviker, park ettiği yerin hemen arkasında bulunan mazgaldan sürekli kedi sesi geldiğini fark etti. Cep telefonunun feneri ile baktığında mazgalın altında kedi yavrusu olduğunu fark eden Çeviker, bunu açmayı denedi ancak, sonuç alamadı. Orhan Çeviker, bunun üzerine 112 hattını arayarak itfaiyeye ulaşıp durumu anlattı. Kısa sürede gelen itfaiye erleri mazgala nereden, ne zaman girdiği ve mahsur kaldığı bilinmeyen kediyi çıkarıp kurtarmak için seferber oldu. Bağlantı noktaları temizlenen ve vidaları gevşetilmeye çalışılan mazgalı açabilmek için demir balyoz ve kazma da kullanıldı. Kısa süre sonra kapağın açılmasına rağmen korkan kedi yavrusunun yağmur sularının gittiği hatta doğru kaçtığı görüldü. İtfaiye erinin cep telefonu ile dinlettiği kedi sesini duyan minik kedi gizlendiği yerden çıkarken yakalanarak kurtarıldı. Aç ve susuz olduğu göze çarpan kedi İstanbul Büyükşehir Belediyesi veterineri tarafından genel sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kafese konularak götürüldü.