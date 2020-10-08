Bahçelievler'de kahveciye silahlı saldırı; Yoldan geçen kadın da yaralandı - Son Dakika

"AKŞAM ZATEN KAVGA ETMİŞLER"Sokakta esnaf olan bir kişi, kahvehaneci ve silahlı saldırganın akşam kavga ettiğini söyleyerek, "Olay, kahvehane ile ilgilidir. Gelirken 2 el sıktı. Biri kadına denk geldi, biri kahveciye denk geldi. O sırada başka bir arkadaş gördü. Plakayı falan aldığını söylediler. Olay kahve ile ilgilidir. Akşam zaten kavga etmişler. Ondan kaynaklı" dedi.
"ÖNCEDEN HUSUMETLERİ VARDI"Olay anında kahvehanede bulunan müşterilerden biri ise aralarında önceden husumet bulunduğunu söyleyerek, "Gece saat 23.00 sıralarında ben balkonda oturuyordum. Ses geldi. Burada kavga oldu. Ondan sonra gitti. Adamın elinde bıçak vardı. Ondan sonra gittiler. Buraya geldim. Baktım 2 el silah sesi geldi. Kadın orada, adam burada vuruldu. Ondan sonra adam kaçtı, gitti buradan. Önceden husumetleri vardı. 2 el ateş edildi. Hem kadına geldi hem erkeğe geldi" diye konuştu.
- Kaynak: DHA
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