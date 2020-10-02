Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?" - Son Dakika

Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?"

Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu...

Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:

"Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur"

"Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye olduğu algısını oluşturarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye olduğu algısını oluşturarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesindeki komutanlar ile birlikte ASPİLSAN Enerji AŞ tarafından Kayseri Mimarsinan OSB'de yaptırılacak olan Pil Üretim Tesisi'nin temel atma törenine katıldı. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi başta savunma sanayi olmak üzere ehemmiyet arzu eden tüm alanlarda yerli ve milli bir üretim yapmak bizler için bir tercih değil artık bir zorunluluktur. Bu coğrafyada var olabilmek etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olabilmekten geçiyor. Güçlü ordu için güçlü savunma sanayine sahip olmamız gerektiği de apaçık ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Libya'da, Mavi Vatanımızda, semalarımızda ve dünyanın diğer birçok coğrafyasında hak ve menfaatlermizi güçlü bir şekilde koruyorsa, aynı zamanda dostumuz kardeşimiz olan ülkelere yardım edebiliyorsa bunda personelimizin kahramanlık ve fedakarlığının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayimizin ürünlerinin de payı büyüktür. Yerli ve milli ürünlerimizin ordumuza sağladığı yüksek öz güven ve motivasyonla bugün TSK umudunu bize bağlamış mağdur ve mazlumlara yardım elini uzatmakta, faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde barış, huzur ve istikrara çok önemli katkılar sağlamaktadır. Her ne kadar birileri istikrarsızlık ve huzursuzluk çıkarma peşinde olsa da Türkiye bölgesinde ve dünyada her zaman barış ve huzur için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Akar, "Azerbaycan, Ermenistan'ın saldırıları karşısında 'Yetti gayri diyerek' Bizler bunun için Suriye'de, Irak'tayız. Tek derdimiz barış, kardeşlik ve iyi komşuluk çerçevesi içerisinde güven ve huzur içerisinde yaşamak ve komşu coğrafyalarında barış ve istikrar içerisinde yaşamasına katkı sunmaktır. Bu azim ve kararlılıkla Güney Kıbrıs Rum Kesimi yanında Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğu gibi işgalci Ermenistan'ın yanında da Azeri kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ermenistan'dan kardeşi Azerbaycan Türk'ünün topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ ve civarındaki 12 şehri yaklaşık 30 yıl önce işgal etmiştir ve bu işgal 30 yıldan beri devam etmektedir. Bu işgal ile birlikte 1 milyondan fazla Azerbaycan Türk'ü yerlerinden edilmiş, 20 bin şehit verilmiş, 5 bin kişinin akıbeti ise halen tespit edilememiştir. Hocalı katliamı da hafızalarımızdaki yerini korumaktadır. Uluslararası hukukta alınan tüm kararlara ve Azerbaycan'ın tüm çabalarına rağmen sorun çözülememiştir. Ermenistan BM kararları da dahil uluslararası hukuku da ayaklar altına alarak işgalini sürdürmekte, daha da ötesinde saldırganlığını artırarak devam ettirmektedir. Şunu çok net ifade etmek isterim ki; bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı ile bu zulmü bazı ülkeler makul görmekteyse de, bizler için kabul edilmesi mümkün değildir. Zulüm ile mücadelemiz şimdiye kadar olduğu gibi bugün de yarında devam edecektir. BM, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı ve sorunu çözmek için oluşturulan AGİT, MİSK grubu gibi mekanizmalar tüm sözde çalışmalarına rağmen bugüne kadar Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalinin sonlandırılması için hiçbir somut adım atamamış, mevcut durumun yani işgalin normalleştirilmesinin kabullenilmesine doğru evrilmiştir. Gelişen süreçte gittikçe şımaran ve küstahlaşan Ermenistan Azerbaycan'a karşı çeşitli zamanlarda birçok kışkırtıcı eylemlerde bulunmuştur. Ermenistan'ın provokatif eylemleri giderek artmıştır. 12 Temmuz ve 21 Eylül'de Tovuz'daki saldırıların ardından 27 Eylül'de de sivil yerleşim yerlerine ateş açması bardağı taşıran son damla olmuştur. Ermenistan, son saldırısı ile masum siviller ve çocuklarda olmak üzere can kardeşlerimizi şehit etmiştir. Azerbaycan 'Artık yetti gari' diyerek öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak işgal altında olan halkının hürriyetinin özgürlüğünü geri almak için harekete geçmiştir. Azerbaycan'ın sahada kazandığı başarılar sonrasında Ermenistan her zaman yaptığı gibi kara propagandaya başvurmuş ve Türkiye'ye ait savaş uçaklarının bu çatışmalarda kullanıldığına dair gerçek dışı iddialarda bulunmuştur. Bunlar Ermenistan'ın karşısında Türkiye olduğu algısını oluşturarak destek bulma çabalarının bir ürünüdür. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendi başına imkan ve kabiliyete, işgal altındaki öz topraklarını kurtaracak azim ve kararlılığa sahip olduğunu geçtiğimiz birkaç gün içerisinde tüm dünyaya göstermiştir. Hal böyleyken yıllardır Azerbaycan'ın yıllardır Karabağ'daki haklı davasına bir çözüm sunmayanların Azerbaycan'ın hakkını savunmaya başlamasıyla birlikte ateşkes çağrısı yapmaları samimi olmadığı gibi inandırıcı da değildir. 30 yıldır diyalog, siyasi çözüm diyenler bugüne kadar ne yaptılar. Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu. Nasıl ki atalarımızın yedi iklim 3 kıtada barış ve huzurun içerisinde mücadele ettiler ve daimi haklının ve mazlumun yanında oldular, bizde aynı ruh ve inançla bugüne kadar olduğu gibi kederde ve kıvançta Azerbaycan Türk'ü ile daima bir ve beraber olduk. Bundan sonrada 2 devlet tek millet anlayışı ile can kardeşlerimizin haklı davasında, kendi öz topraklarını geri kazanması mücadelesinde sonuna kadar yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?

Ermenistan, Azerbaycan, Türkiye, Savaş, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Akar: 'Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?' - Son Dakika


Son Dakika

Korona bulaşmasından korktuğu için tedavi olmayı reddeden yaşlı adam, evinde ölü bulundu Rusya'da evine polis baskını yapılan gazeteci kendini ateşe verdi Azerbaycan'ın başlattığı taarruz sonrası Dağlık Karabağ'dan kaçış başladı: Durumumuz çok kötü Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sahte şeyh Eyüp Şağban'a eşi boşanma davası açtı İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti
Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1442 yeni vaka tespit edildi         
19:54
AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı AB'nin yaptırım tehditlerine rağmen Merkel'den ılımlı Türkiye mesajı         
19:03
Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı Son Dakika: A Milli Futbol Takımımızın Rusya ve Sırbistan maçı aday kadrosu açıklandı         
18:22
Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi Metro inşaatında çalışan işçi feci şekilde can verdi         
17:44
Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak         
17:01
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor Yıl sonuna doğru ikinci el araç fiyatlarının düşmesi bekleniyor         
15:13
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 16 yaşındaki çocuk doğum yaptı         
13:39
Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi Güney Kore'de 200 köpeğin tutulduğu yeni bir köpek eti pazarı tespit edildi         
13:13
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız Çatışmalarda ağır kayıplar veren Ermenistan geri adım attı: Azerbaycan ile ateşkes görüşmeleri yapmaya hazırız         
11:39
Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca Bacanağı ve baldızını vuran eski uzman çavuş aldığı cezayı duyunca "Vatan sağ olsun" diye bağırdı         
11:34
Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek Son seçim anketinden çıkan sonuç MHP Lideri Bahçeli'yi küplere bindirecek         
10:41
İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı İki kere ihanete uğrayan MasterChef Duygu'nun Esra Erol'un programına katıldığı ortaya çıktı         
09:43
Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı Son Dakika! ABD Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 20:07:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Akar: "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını istemesi için mücadele etmesi suç mu?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei