Son dakika haber: - Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın Buhara kentini ziyaret etti - Son Dakika

Diyarbakır'da katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var

Çavuşoğlu, Buhara'da Kelan (Büyük) Minaresi, Mir Arab Medresesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve içinde kervansaraylar, müzeler, hamamlar bulunan eski şehir bölgesini ziyaret etti.

Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi

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