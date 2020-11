Son dakika haberi: Bakan Dönmez: Hedefimiz rüzgar enerjisinde dünyaya öncülük etmek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hedefimiz rüzgar enerjisinde elde ettiğimiz birikim, yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve ürettiğimiz yüksek teknoloji ürünlerle tüm dünyaya öncülük eden bir Türkiye ortaya çıkarmak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumuna video konferans ile katıldı. Bakan Dönmez, dünyada her alanda olduğu gibi enerjide de radikal dönüşümlere şahit olduklarını ve bu dönüşümlerle birlikte tüm dünyada yenilenebilir enerjiye ve rüzgar enerjisine olan ilgi ve talebin giderek arttığını söyledi. Dünyada 650 bin Megavat(mw) rüzgar kurulu gücü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Her yıl yaklaşık 50 ila 60 bin MW arası bir kapasite artışı söz konusu. 2020 yılında dünyada yaklaşık 150 milyar dolar rüzgar enerjisine yatırım yapıldı. Önümüzdeki 30 sene içerisinde rüzgara yapılan yatırımlarla bu alanda yaklaşık 4 trilyon dolarlık bir ekonomi meydana gelecek. Türkiye; yerli üretim gücü, yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki teşvik ve destek mekanizmaları, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş ekonomisi ve artan nüfusuyla yeşil ekonomiden azami derecede pay alacaktır" dedi.

'DAHA FAZLA YERLİ VE DAHA FAZLA YENİLENEBİLİR ENERJİ'Bakan Dönmez, enerjideki yol haritası 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nda daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir enerji için hedefleri net şekilde ortaya koyduklarını hatırlatarak, strateji belgesini açıkladıklarında 38 bin 900 MW olan yenilenebilir enerji kurulu gücünü 3 yıl içerisinde 47 bin 671 MW'a yükselttiklerini söyledi. Dönmez, "Yine aynı şekilde 2017'de yüzde 45,7 olan yenilenebilir kaynaklı kurulu gücümüz bugün yüzde 51'e ulaştı. Son 2 yıla baktığımızda; 2019'da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2'sinin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu görüyoruz. Bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi" diye konuştu.'RÜZGAR KURULU GÜCÜNDE AVRUPA'DA İLK 7'DEYİZ'Dönmez, rüzgar enerjisi sektörünün bugün 15 bin vatandaşı istihdam ettiğini vurgulayarak, "Yaklaşık yüzde 55 yerlilik oranıyla enerji teknolojilerinin yerlileşmesinde başı çeken sektörlerimizden birisi. Bu alanda 80'in üzerinde üretim yapan firmamız var. Rüzgar kurulu gücünde bugün Avrupa'da 7'nci dünyada ise 12'nci sıradayız. Ancak, yerli teknoloji ve verimli üretim anlayışıyla daha yukarı sıralara doğru hızlı adımlarla ilerleyeceğimizden kuşkum yok. Üreticimize, mühendislerimize ve ülkemizin rüzgar potansiyeline inancım tam. Türkiye'nin rüzgarı, enerji dünyasındaki taşları yerinden oynatacak güçte" dedi.'2020 YILI RÜZGAR ENERJİSİNİN YILI OLDU'Rüzgar enerjisinde son iki yılda 4 önemli rekor kırdıklarını hatırlatan Dönmez, "Önce 2019 Ağustos ayında rüzgardan 2 bin 668 GWh'lik üretimle aylık bazda tarihimizin en yüksek üretimini gerçekleştirdik. Ardından 22 Aralık 2019'da günlük elektrik üretiminin yüzde 19,3'ünü rüzgardan elde ederek günlük bazdaki en yüksek üretim oranına ulaştık. Bu yıla geldiğimizde ise Nisan'da elde ettiğimiz elektriğin yüzde 9,8'ini rüzgardan elde ederek aylık bazda tarihimizin en yüksek üretim oranını yakaladık. 6 Kasım'da ise 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgar üretim rekorunu kırdık. Bu rekorlar gösteriyor ki 2020'de rüzgarımız her geçen gün daha güçlü, her geçen ay daha enerjik esti. 2020 adeta rüzgar enerjisinin yılı oldu" ifadelerini kullandı.'RÜZGAR KURULU GÜCÜMÜZ 400 KAT ARTTI'Yenilenebilir kaynaklar içerisinde rüzgarın kendileri için her zaman ayrı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Bakan Dönmez, "Rüzgar kurulu gücümüzü son 18 yılda 400 kat artırarak bu özel ilgiyi de açıkça gösterdiğimize inanıyorum. Bu felsefeyle hareket ederek bu yıl 740 MW ilave rüzgar enerjisi devreye aldık. Böylece toplam rüzgar enerjisi kurulu gücümüzü 8 bin 330 MW'a yükselttik. Ekim sonu itibarıyla toplam kurulu gücümüzün yüzde 9'u ve yenilenebilir enerji kurulu gücümüzün yüzde 17,5'i rüzgar enerjisinden oluşuyor. Bu santrallerle 9,6 milyon hanenin elektrik tüketimi sağlanabilir" diye anlattı.'ÜRETİM KAPASİTEMİZİN YÜZDE 80'NİNİ İHRAÇ EDİYORUZ'Rüzgar enerjisinde amaçlarının sadece kurulu güçlerini artırmak ya da elektrik üretmek olmadığını ifade eden Dönmez, "Hedefimiz rüzgar enerjisinde elde ettiğimiz birikim, yetiştirdiğimiz insan kaynağı ve ürettiğimiz yüksek teknoloji ürünlerle tüm dünyaya öncülük eden bir Türkiye ortaya çıkarmak. Yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında olduğu gibi rüzgarda da tüm dünyada ilk sıralarda yer almak. Bu yolda önemli adımlar attık. Türkiye, 2020 yılında Avrupa'daki en büyük beşinci üretici konumuna geldi. Kule, kanat, jeneratör, nasel gibi aksamların tamamı ülkemizde üretiliyor. Yerli ihtiyacın karşılanmasının yanı sıra üretim kapasitemizin yüzde 80'ini de ihraç ediyoruz. Dünyanın en büyük türbin imalatçılarının bölge ofisleri Türkiye'de konumlanıyor. Bölge operasyonlarını Türkiye merkezli yürütüyorlar. Bu durum rüzgar enerjisinde hem üretim hem de yönetim becerileri anlamında ciddi bir know-how, bilgi ve birikimin de ülkemize aktarılması anlamına geliyor" diye sözlerini noktaladı.'7 BİNE YAKIN YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEDİK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, son 8 senede yenilenebilir enerji yatırımları için 7 bine yakın yatırım teşvik belgesi düzenlediklerini söyleyerek, "Bu belgeler sayesinde 124 milyar liralık yatırım yapılırken, 19 binden fazla kişiye yeni iş imkanları açıldı. Ağustos ayında Ankara'da Entegre Güneş Paneli Üretim Fabrikasını açtık. Proje bazlı teşviğimiz sayesinde hızla hayata geçen bu fabrika; hammaddeden tutun da kristal büyütme, dilim kesme, hücre üretimi ve modül üretimi aşamalarının tümünü tek çatı altında gerçekleştiriyor. Dünyada bunların hepsini tek çatı altında yapabilen başka bir entegre tesis de yok" değerlendirmesinde bulundu.