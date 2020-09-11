Bakan Kurum ile Emre'nin gülümseten diyaloğu: "Söz mü? Söz" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Elazığ'da şantiye alanlarında yaptığı inceleme sırasında karşılaştığı 14 yaşındaki Emre ile sohbeti gülümsetti. Emre, Bakan Kurum'a önce mühendis olup olmadığını sordu, ardından kendisinin de mühendis olup yanında çalışmak istediğini söyleyerek söz vermesini istedi. Bakan Kurum da Emre'ye söz vererek iyi bir mühendis olmasını istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları Elazığ'da yerinde inceledi. Dün akşam saatlerine kadar sahada inceleme yapan Bakan Kurum, Mustafapaşa Mahallesi'ndeki şantiye bölgesinde incelemede bulunurken, yanına 14 yaşındaki 9. sınıf öğrencisi Emre Kaya geldi. Emre önce "Bakanım hoşgeldiniz" dedi. Bakan Kurum da, "Hoşbulduk eyvallah nasılsın" diye sorunca ikili ayaküstü sohbet etti.

"SİZ MÜHENDİS MİSİNİZ"

Bakan Kurum'a hal hatır soran Emre, sonrasında, "Siz mühendis misiniz, ben de büyüyünce mühendis olmak istiyorum. Ama sizden bir isteğim var. Ben mühendis olduğum zaman sizin yanınızda çalışabilir miyim" dedi.

Kendisinin mühendis olduğunu belirten Bakan Kurum ise "Öyle mi, iyi, inşaatları yaparsın işte, şimdiden başla çalışmaya, tabi çalışabilirsin" diye cevap verdi.

Emre bu kez Bakan Kurum'a "Söz mü" diye sordu. Bakan Kurum da, "Söz, iyi mühendis ol, çok çalış, depremde böyle evler yıkılmasın" diyerek cevap verdi.

Konuşma sonrası Emre Kaya, "Bakanıma büyüdüğüm zaman mühendis olacağımı ve onun yanında çalışmak istediğimi söyledim. O da büyüdüğünde iyi bir mühendis olursan seni yanıma alacağım, iyi bir mühendis olursan depremde yıkılmayan evler yapmanı bekliyorum dedi" diyerek Bakan Kurum'la yaptığı sohbeti anlattı.

(İHA)